"Suède - Ukraine : les Ukrainiens qualifiés au bout du suspense, le résumé du match"

Toutes les affiches des quarts de finale sont désormais connues pour cet Euro 2021 . Vendredi, la Suisse affrontera l'Espagne à 18h avant le choc entre la Belgique et l'Italie (21h). Samedi, la République tchèque jouera sa qualification face au Danemark avant donc le match entre l'Ukraine et l'Angleterre.

L’avantage au score (1-2) de l'Ukraine est plutôt logique au regard des chiffres proposées après ces 120 minutes. Les Ukrainiens ont en effet eu un petit avantage au niveau de la possession de balle away (49%-51%) mais se sont aussi et surtout montré plus menaçants en cadrant davantage de tirs (4 tirs contre 3 pour Suède).

L'Ukraine prend l'avantage dans le temps additionnel ! Dovbik coupe la trajectoire d'un centre de Zinchenko, venu de la gauche, entre les défenseurs suédois pour tromper Olsen et inscrire le but de la qualification.

M. Orsato accorde trois minutes de temps additionnel pour cette deuxième période de la prolongation entre la Suède et l'Ukraine ! Trois minutes avant la séance de tirs au but.

23:14 - La 2e période des prolongations est lancée !

Après une courte pause et un changement de côté, c'est reparti au Hampden Park pour la 2e mi-temps des prolongations entre la Suède et l'Ukraine. Le tableau d'affichage en est donc à 1 à 1. Les deux formations n'ont plus que quelques minutes pour faire la différence et poursuivre la compétition.