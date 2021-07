"Suisse - Espagne : la Roja se qualifie aux tirs au but, le résumé du match"

21:30 - Le résumé du match

Cette équipe suisse, arrivée dans cet Euro presque dans l'anonymat, a revêtu pour nous français l'étoffe du bourreau. Mais à la vue encore de sa prestation contre l'Espagne quatre jours plus tard, il serait malhonnête de ne pas vanter ses mérites même s'il reste un brin d'amertume coincé en travers de la gorge. La Nati a revêtu, ce soir encore, la cape du héros au caractère de colosse quand il a fallu une nouvelle fois renverser le cours d'un match qui lui était pourtant encore une fois défavorable. L'Espagne sortait elle aussi d'une prolongation pour vaincre les Croates mais son banc lui conférait une fraîcheur non négligeable.

Cet après-midi, dans un stade clairsemé de Saint-Petersbourg où une ambiance vraiment lointaine d'un quart de finale de championnat d'Europe régnait, la Roja avait parfaitement débuté la rencontre en ouvrant le score sur un C.S.C de Zakaria suite à une très belle demi-volée de Jordi Alba. À ce moment, on ne donnait alors pas cher de la peau des Helvètes, dont on voyait encore les stigmates de la fatigue physique et mentale de la séance de pénaltys terminée au bout de la nuit face à la France. Pourtant, déjouant encore tous les pronostics, les joueurs de Petkovic se sont retroussés les manches pour se mettre à croire à quelque chose d'un peu fou. Et puis, bien aidé par une mésentente du duo Laporte-Pau Torres en seconde période, Shaqiri et la Suisse toute entière a égalisé et s'est retrouvée à 1 partout avec la Roja.

Le carton rouge de Freuler à la 77e minute ne les a certes pas aidés et, passant dans un 4-4-1 de bric et de broc, ils ont fini par subir tout le reste du match. Faute de mieux. Sommer s'est dépouillé pour sortir les frappes des attaquants espagnols, dégoutés aussi par un Ricardo Rodriguez infatigable. Arrivant au bout des 120 minutes, la Roja et la Nati ont donc dû se départager aux tirs au but. Et si les Suisses avaient déjà connu pareil scénario en début de semaine, elle a cette fois-ci laissé passer l'occasion de marquer l'histoire. Ruben Vargas manqua le dernier pénalty avant que Oyarzabal ne sonne la fin de la partie. L'Espagne file donc en demies. Elle n'est plus aussi belle qu'avant mais elle se remet de nouveau à gagner au plus haut niveau. La marche sera encore légèrement plus haute mardi prochain quand l'Italie ou la Belgique viendra la défier sur les terres anglaises de Londres et de son mythique stade de Wembley.