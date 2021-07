"Suisse - Espagne : les tirs au but entre la Nati et la Roja, le match en direct"

SUISSE - ESPAGNE. Après un nul 1-1 durant les 120 minutes de jeu effectif, la Roja et la Nati vont se départager aux tirs au but. Score et buts en live, résultat, résumé… Suivez le match en direct. Une place en demi-finale de l'Euro 2021 de foot se joue ce soir entre la Nati et la Roja à Saint-Pétersbourg.

Suisse - Espagne en direct

20:36 - Mario Gavranovic transforme son penalty pour la Suisse dans cette fin de match à suspense. La fin de ce choc est désormais proche. 20:35 - Sergio Busquets (Espagne) rate son penalty ! Sergio Busquets manque un peu de précision dans ce tir au but qui ne finit sur le poteau !! Un point échappe à l'Espagne dans cette fin de match haletante. 20:34 - La séance de tirs aux buts débute La séance de tirs aux buts débute entre la Suisse et l'Espagne, qui terminent ce match sans faire la différence à la fin des débats (1 - 1). Quel sera le vainqueur après ce match à suspense ? Verdict dans quelques instants . 20:33 - Busquets est le premier tireur ! L'Espagne va commencer cette séance de tirs au but face à la Suisse avec Sergio Busquets ! 20:30 - C'est terminé ! Place aux tirs au but Les 3 coups de sifflet ! C'est terminé pour ces 120 minutes ! L'Espagne et la Suisse vont donc se départager aux tirs au but ! Qui va se qualifier en demi-finale ? La réponse maintenant ! 20:23 - Thiago Alcantara fait son entrée Le milieu de terrain de Liverpool fait son entrée en jeu à la place de Pau Torres ! On rappel que la Suisse joue toujours à 10 contre 11 ! C'est une fin de match à sens unique ! C'est irrespirable ! 20:21 - La frappe de Dani Olmo juste à côté ! Dani Olmo est lui aussi dans de bonnes conditions dans la surface pour frapper ! Mais le joueur de Leipzig ne cadre pas sa frappe ! La Suisse tient alors qu'il ne reste que 7 minutes ! 20:18 - Quel tacle salvateur de Rodriguez !!! Il vient de sauver la Suisse !!! Sur un centre venu de la gauche, Marcos Llorente est au point de pénalty pour reprendre ce ballon dans les meilleures conditions ! Il tire et se voit sûrement marquer mais Ricardo Rodriguez vient de son côté droit pour sortir un superbe tacle qui contre ce tir ! Incroyable fin de match ! 20:13 - C'est reparti ! Allez, plus que 15 minutes ! Ce Suisse - Espagne réserve encore bien des surprises et n'a pas encore rendu son verdict ! 20:10 - Petit break dans ce Suisse - Espagne C'est la mi-temps de la prolongation. Les joueurs restent sur le bord du terrain, se réhydrate, écoutent les consignent du coach et s'apprêtent à reprendre le jeu. 20:08 - Nouvel arrêt de Sommer ! IL EST INTENABLE !! Sur une très belle frappe de Oyarzabal, le gardien suisse se détend bien sur sa droite pour dégager le ballon enroulé par l'Espagnol ! Ce Suisse - Espagne est sur le bord de basculer mais Sommer est impeccable dans ses buts. 20:06 - Quelle parade de Sommer !! Sur un long ballon, Oyarzabal emmène ce ballon de la tête, accompagné jusque dans la surface par Rodriguez. Le ballon revient finalement sur Gerard Moreno sur leur droite ! L'attaquant reprend ce ballon de volée et fusille Sommer qui est sur la trajectoire et repousse la frappe ! Quelle parade ! 20:05 - La Suisse au bord de craquer ! Quelle pression mise par l'Espagne ! Les Suisses sont en manque d'oxygène depuis le début de cette prolongation. Les Espagnols accumulent les opportunités sans se créer de réelles occasions ! Pour le moment la Nati tient, à 5 minute de la pause. 19:57 - Quelle énorme occasion pour Moreno ! Quel loupé de Gerard Moreno !! Lancé côté gauche, Jordi Alba a tout son temps pour centrer... il adresse un ballon absolument parfait pour Gerard Moreno qui est seul à 5 mètres du but mais l'attaquant espagnol trouve le moyen de frapper à côté ! Quelle énorme occasion pour l'Espagne qui est repartie fort dans cette prolongation ! 19:55 - C'est reparti ! Le coup d'envoi vient d'être donné ! Oyarzabal entre à la place de Ferran Torres plutôt bon ce soir à Saint-Petersbourg ! LIRE PLUS

Suisse - Espagnes : les infos du match

La compo de la Suisse : Sommer - Elvedi, Akanji, Rodriguez - Widmer, Zakaria, Freuler, Zuber - Shaqiri - Seferović, Embolo. La compo de l'Espagne : Simon - Azpilicueta, Garcia, Laporte, Gaya - Koke, Busquets, Pedri - Torres, Morata, Sarabia.

C'est TF1 qui assure la diffusion TV en clair de ce 1/4 de finale entre la Suisse et l'Espagne, ce vendredi 2 juillet, à partir de 18 heures. La rencontre est également à suivre sur la chaîne beIN Sports 1, disponible sur abonnement.

Une retransmission en streaming de ce match de l'Euro 2021 entre la Suisse et l'Espagne est également accessible : rendez-vous sur le site mytf1 (accès gratuit après inscription) ou sur la plateforme beIN Connect (payante). Vivez également le match en direct commenté sur cette page (voir ci-dessus), avec l'évolution du score et le résumé des temps forts en live.

