"Suisse - Espagne : un but tôt lance la Roja, le match en direct"

SUISSE - ESPAGNE. Après moins de 10 minutes de jeu, la Roja a ouvert le score grâce à Jordi Alba bien aidé par Zakaria. Score et buts en live, résultat, résumé... une place en demi-finale de l'Euro 2020 se joue entre les Suisses et les Espagnols à Saint-Petersbourg ce vendredi 2 juillet. Suivez le résultat du match en direct dès 18 heures.

18:19 - Embolo, touché à la cuisse Sur un ballon qu'il a récupéré avant de gagner un corner au duel avec Pau Torres, l'attaquant de la Suisse s'est touché l'arrière de la cuisse droite avant de tomber. Il est soigné sur le bord de la pelouse. Ça serait un gros coup dur pour la Nati.

18:16 - Le coup-franc dangereux de Koke au-dessus Le coup-franc de Koke, après une faute de Zakaria à l'entrée de la surface de réparation, passe légèrement au-dessus du but de Sommer. Début de match compliqué pour les Suisses !

18:09 - Jordi Alba pourra remercier Zakaria Sur un corner espagnol qui ne trouve personne, Jordi Alba est à la retombé à l'entrée de la surface. Le joueur du Barça réalise une superbe demi-volée. La frappe est belle mais elle semblait sans problème pour Sommer sauf que Zakaria était sur la trajectoire et a dévié le ballon pour tromper son propre gardien ! Ça fait donc déjà 1-0 pour la Roja dans ce Suisse - Espagne !

18:08 - BUT pour l'Espagne ! BUUUUUT POUR L'ESPAGNE !! Ouverture du score des Espagnols ! Un but marqué par Jordi Alba, bien aidé par Zakaria, dès la 8e minute !

18:02 - La première frappe de Shaqiri sans danger La première opportunité est pour les Suisses. Shaqiri avait la possession du ballon dès les premières secondes de la rencontre et s'est avancé dans le camp espagnol sans être pressé. Alors il s'est essayé de loin mais son tir a été dévié et freiné par Laporte. Unai Simon peut se saisir du cuir sans problème.

18:00 - ⏱️ C'est parti au Saint Petersburg Stadium entre la Suisse et l'Espagne ! Le coup d’envoi de ce duel entre la Suisse et l'Espagne a été donné par Michael Oliver, au Saint Petersburg Stadium.

17:54 - Les joueurs sur la pelouse ! Dans un stade clairsemé en raison du Covid, les 22 acteurs entrent sur la pelouse. Les hymnes vont être joués et le match pourra ensuite débuter !

17:51 - Qui en demies ? L'Espagne ou la Suisse se qualifiera tout à l'heure pour la première demi-finale de cet Euro. En cas de qualification, l'une des deux équipes affrontera la Belgique ou l'Italie qui s'affrontent à 21 heures ce vendredi à Munich. La demi-finale est prévue le mardi 6 juillet prochaine à Wembley, à 21 heures.

17:45 - Petković : "il y a de la joie et de la satisfaction, mais les joueurs doivent mettre cela de côté" Vladimir Petković était en conférence de presse après le match contre la France. Le sélectionneur de la Nati sait bien que son équipe n'est pas favorite pour ce Suisse - Espagne même si la victoire contre les Bleus leur a donné des ailes. "Nous devons tout faire pour nous qualifier. Pour l'heure, je ne suis pas satisfait car la prochaine étape est la plus importante. Nous voulons aller en demi-finale même si nous jouons contre l'Espagne, l'un des favoris. Oui, il y a de la joie et de la satisfaction, mais les joueurs doivent mettre cela de côté"

17:38 - L'Espagne: la victoire avant le titre ? Et si cette victoire contre la Suisse était bien plus qu'une place en demi-finale ? Lors des derniers Euro, l'Espagne a déjà accédé à 8 reprise à une quart de finale. Et son bilan est mitigé : 3 qualifications pour 5 éliminations. Mais, à chaque fois que l'Espagne s'est qualifiée, elle a remporté l'Euro. Ce fut le cas en 1964, en 2008 et en 2012.

17:32 - La Suisse n'y est arrivée qu'une seule fois Après son exploit contre la France, la Nati va devoir battre l'Espagne. Si les hommes de Luis Enrique ne sont plus aussi redoutables qu'à l'époque des Xavi et Iniesta, ils n'en restent pas moins des adversaires très coriaces. Et contre les champions du monde 2010, la Suisse a beaucoup de mal. En 22 rencontres, ils n'ont battu les Espagnols qu'une seule petite fois. Le bilan est assez maigres : 16 défaites, 4 nuls et 1 défaite. Mais sur les 4 derniers matchs les Helvètes n'ont perdu qu'une seule fois. Et, surtout, la dernière victoire suisse remonte à 2010, lors de cette fameuse Coupe du monde si chère aux Espagnols. Rien n'est joué.

17:27 - Luis Enrique : "Je n’ai vu aucune meilleure équipe que nous pendant l’Euro" En conférence de presse d'avant-match, Luis Enrique s'est montré très orgueilleux. Interrogé sur la qualité des autres équipes de cet Euro, le sélectionneur de la Roja n'y est pas allé par quatre chemins : "Non, je n’ai vu aucune équipe meilleure que nous pendant l’Euro. Nous avons une des meilleurs défense du tournoi et, hormis quelques erreurs individuelles, le comportement de l'équipe est bon".

17:18 - La composition de la Suisse Et voici l'équipe de départ de la Suisse face à l'Espagne. Les tombeurs de l'équipe de France débutent avec le même 11 que face aux Bleus hormis Zuber qui remplace Xhaka, suspendu après son jaune contre la France. La composition : Sommer - Elvedi, Akanji, Rodriguez - Widmer, Zakaria, Freuler, Zuber - Shaqiri - Seferović, Embolo.

17:12 - La composition de l'Espagne Voici donc le 11 de départ de Luis Enrique pour affronter la Suisse. Le sélectionneur de la Roja a décidé d'effectuer 2 changements dans la composition de départ. Jordi Alba et Pau Torres prennent les places de Gaya et Eric Garcia. La composition : Simon - Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Alba - Koke, Busquets, Pedri - Ferran Torres, Morata, Sarabia.