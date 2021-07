"Belgique - Italie : les Italiens qualifiés, le résumé du match"

23:24 - Le résumé du match: les Italiens viennent à bout des Belges

Le sélectionneur de l'Italie, Roberto Mancini, avait reconnu avant le match que la Belgique était "l'une des meilleures équipes au monde, première au classement FIFA", façon peut-être de mettre la pression sur les Belges et de les laisser endosser le rôle du favori. Mancini ne voulait pas pour autant que son équipe renie ses habitudes et c'est ce qu'il s'est passé. Les Italiens ont joué comme ils en ont l'habitude et ont appuyé sur les points faibles des Belges, bien trop attentistes et qui semblaient se reposer seulement sur la créativité de Kevin De Bruyne. C'est ainsi que Nicolo Barella donne l'avantage à la Squadra Azzura, après un ballon perdu devant la surface des Diables Rouges par la défense belge (1-0, 31e). Dans une folle première période, disputée à un rythme impressionnant, Lorenzo Insigne double la mise d'une frappe exceptionnelle des 25 mètres sur laquelle Courtois est trop court (2-0, 44e). Dans la foulée, Doku obtient un penalty et Lukaku relance les Belges juste avant la pause (2-1, 45e+2). Dos au mur, la Belgique tente de revenir en seconde période mais Lukaku voit Spinazzola détourner un tir de près sur sa ligne (61e). Avant qu'il ne lui manque que quelques millimètres sur un centre de Chadli pour égaliser (71e). Après la sortie en pleurs de Spinazzola, l'Italie parvient à fermer le match et ainsi à obtenir son ticket pour les demi-finales, où elle affrontera l'Espagne. Ce sera mardi prochain à Wembley !