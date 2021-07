Belgique - Italie : pronostic, chaîne TV, composition... L'actu du match

BELGIQUE - ITALIE. Le choc de ces quarts de finale de l'Euro 2021 de foot oppose les Diables Rouges à la Squadra Azzura, ce vendredi 2 juillet. Diffusion TV streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ? Le point, également, sur la cote et la compo probable de chaque formation.

Le deuxième quart de finale de l'Euro 2021 de football met aux prises deux équipes qui ont fait forte impression, en remportant chacune leurs trois matchs de poule. En huitième de finale, l'Italie a toutefois peiné en venant péniblement à bout de l'Autriche lors de la prolongation (2-1), tandis que la Belgique s'est imposée sur la plus petite des marges face au Portugal (1-0). Demi-finalistes de la dernière Coupe du monde les Belges, qui rencontrent quelques soucis d'effectif (voir ci-dessous), ne partent avec l'avantage des pronostics avant la rencontre. La cote de victoire des Diables Rouges s'établit ainsi autour de 3,50 euros (pour 1 euro de mise), tandis que celle du succès italien ressort à moins de 2,50 euros. Le dernier face-à-face entre les deux sélections, en 2016, déjà lors d'un championnat d'Europe (match de poule), avait d'ailleurs souri à la Squadra Azzura (2-0)… Faites vos jeux !

Abonnez-vous et recevez la newsletter Euro 2021 Voir un exemple Félicitations ! Vous êtes désormais abonné à notre newsletter.

Nous vous remercions de votre abonnement, vous recevrez prochainement nos newsletters Linternaute. Une erreur est survenue. Veuillez réessayer. Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Rendez-vous à 21h, ce vendredi 2 juillet 2021, pour le coup d'envoi de ce Belgique - Italie, qui aura lieu à l'Allianz Arena de Munich (Allemagne). Le match sera arbitré par le Slovène Slavko Vincic (41 ans), qui a déjà officié lors de deux rencontres dans cet championnat d'Europe.

Du côté belge, Roberto Martinez devra sans doute pallier les absences d'Eden Hazard et Kevin De Bruyne, blessés et très incertains pour ce quart de finale. Yannick Ferreira Carrasco et Dries Mertens pourraient être titularisés. La compo probable de la Belgique : Courtois - Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen - Meunier, Witsel, Tielemans, T. Hazard -Mertens, Lukaku, Carrasco. Du côté transalpin, Roberto Mancini dispose d'un groupe au complet et devrait à nouveau articuler sa composition de départ en 4-3-3. La compo probable de l'Italie : Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola - Barella, Jorginho, Verratti - Chiesa, Immobile, Insigne.

C'est M6 qui assurera la diffusion TV en clair de ce 1/4 de finale entre Belges et Italiens, avec Xavier Domergue et Robert Pirès aux commentaires. La rencontre sera également à suivre sur la chaîne beIN Sports 1.

Une retransmission en streaming de ce quart de finale de l'Euro 2021 entre la Belgique et l'Italie sera également accessible vendredi soir : rendez-vous sur le site 6play (accès gratuit) ou sur la plateforme beIN Connect (accès payant).

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Sachez également que nous vous proposerons de vivre le match en direct commenté vendredi soir, sur cette page, avec l'évolution du score et le résumé des temps forts en live, puis les premières réactions des acteurs de ce match de l'Euro 2021 de football.