"République tchèque - Danemark : les Danois qualifiés pour les demi-finales, le résumé du match"

20:22 - Le résumé du match

C'était l'affiche la plus inattendue des quarts de finale de l'Euro 2020 : République Tchèque - Danemark. Deux équipes au parcours atypique qu'aucun observateur ne voyait encore en lice à ce stade de la compétition. Et pourtant, au coup d'envoi de la rencontre les Tchèques et les Danois étaient bien présents sur la pelouse du stade Olympique de Bakou pour tenter de décrocher un ticket pour les demi-finales. Une rencontre que la Danish Dynamite a débuté pied au plancher. Dès le premier corner de la partie, les hommes de Kasper Hjulmand ont trouvé le chemin des filets. Bien trouvé par Larsen, Delaney a repris le cuir de la tête et n'a laissé aucune chance à Vaclik (5e). Une ouverture du score qui a donné des ailes aux coéquipiers de Schmeichel. En face, les Tchèques, sonnés après cette réalisation rapide, ont eu quelques occasions de revenir au score dans le premier acte mais ont manqué de réussite devant le but. Pire, juste avant la mi-temps ils ont été une nouvelle fois surpris par les Danois. Sur une amour d'extérieur du pied de Maehlen, Dolberg a repris le ballon a bout portant (42e). À la pause le Danemark menait donc (2-0) face aux Tchèques.

Au retour des vestiaires, les changements de Jaroslav Silvahy ont métamorphosé la République Tchèque et mis en danger des Danois qui pensaient sûrement que le plus dur était fait. Quelques minutes plus, les Tchèques ont logiquement fait trembler les filets danois par l'intermédiaire de l'irremplaçable Shick. Sur un centre de Coufal, l'avant-centre du Bayer Leverkusen a inscrit son 5e but de la compétition (49e). Une réalisation qui lui permet de rejoindre Cristiano Ronaldo en tête du classement des meilleurs buteurs de l'Euro 2020. Galvanisés par la réduction du score de leur attaquant, les Tchèques ont poussé pour tenter d'égaliser mais ont toujours butté sur une défense danoise solide et organisée. Malgré quelques actions dangereuses de part et d'autre tout au long de la seconde période, le score n'a plus changé et les Danois l'ont emporté. Une victoire qui leur permet non seulement de prendre leur revanche sur les Tchèques après le quart de finale perdu lors de l'Euro 2004, mais aussi de devenir la première équipe de l'histoire à se qualifier pour les demies de la compétition après avoir perdu ses deux premiers matchs. Qualifiée pour le dernier carré, la Danish Dynamite affrontera le vainqueur de la rencontre disputée entre l'Angleterre et l'Ukraine.