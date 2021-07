"République tchèque - Danemark : pronostic, chaîne TV, composition… L'actu du match"

REPUBLIQUE TCHEQUE - DANEMARK. Les quarts de finale de l'Euro 2021 de foot se poursuivent ce samedi 3 juillet avec un duel d'outsiders entre Tchèques et Danois. Diffusion TV streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ? Le point, également, sur la cote et la compo probable de chaque formation.

Opposée à la République tchèque ce samedi en quart de finale, le Danemark vit décidément un Euro de football bien particulier. D'abord traumatisée par le malaise cardiaque en plein match de son meneur de jeu Christian Eriksen lors de son entrée en lice face à la Finlande (défaite 0-1), puis battue par la Belgique (1-2), les hommes de Kasper Hjulmand étaient bien mal embarqués dans la compétition mais ont su renverser la vapeur en arrachant d'abord sa qualification grâce à une superbe victoire contre la Russie (4-1), puis en réalisant une nouvelle démonstration en 8e de finale face au Pays de Galles (4-0). Un tableau favorable qui la place même en position de favori face à une sélection tchèque pourtant tombeuse des Pays-Bas au tour précédent. La cote de victoire danoise ressort en effet autour de 2 euros, pour 1 euro de mise, tandis que celle du succès adverse se situe à près de 4 euros.

Rendez-vous à 18h, ce samedi 3 juillet 2021, pour le coup d'envoi de ce République tchèque - Danemark, qui aura lieu au stade Olympique de Bakou (Azerbaïdjan). Le match sera arbitré par le Néerlandais Bjorn Kuipers (418 ans), qui a déjà officié lors du match des Danois face à la Belgique dans cet championnat d'Europe.

Du côté tchèque, Jaroslav Silhavy devrait a priori miser une nouvelle fois organiser son équipe en 4-2-3-1, avec Patrik Schick, auteur de 4 buts depuis le début de l'Euro, à la pointe de l'attaque. La compo probable de la République tchèque : Vaclik - Coufal, Celustka, Kalas, Kaderabek - Holes, Soucek - Masopust, Barak, Sevcík - Schick. Dans le camp danois, c'est une composition d'équipe articulée en 3-4-3 qui est attendue. La compo probable du Danemark : Schmeichel - Christensen, Kjær, Vestergaard - Wass, Hojbjerg, Delaney, Mæhle - Braithwaite, Poulsen, Damsgaard.

Aucune chaîne en clair n'assurera la diffusion de ce quart de finale entre Tchèques et Danois. Seule la chaîne beIN Sports 1., disponible uniquement sur abonnement, proposera le match en direct.

Une retransmission en streaming de ce quart de finale de l'Euro 2021 entre la République tchèque et le Danemark sera également accessible samedi soir : rendez-vous sur le site Internet beIN Connect (accès payant).

Sachez également que nous vous proposerons de vivre le match en direct commenté samedi soir, sur cette page, avec l'évolution du score et le résumé des temps forts en live, puis les premières réactions des acteurs de ce match de l'Euro 2021 de football.