"Ukraine - Angleterre : horaire, chaîne TV, compo… Les infos du match de foot"

UKRAINE - ANGLETERRE. Les hommes d'Andrei Chevtchenko défient la sélection anglaise, ce samedi 3 juillet, dans le dernier quart de finale de l'Euro 2021 de football. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ? Découvrez aussi la cote et la composition probable des deux équipes.

L'Angleterre se pose naturellement en favori avant son quart de finale de l'Euro de football face à l'Ukraine. Après avoir battu l'Allemagne, au tour précédent, les hommes de Gareth Southgate se sont en effet ouverts le tableau vers la finale (qui se jouera à Wembley). Leur cote de victoire aujourd'hui se situe d'ailleurs bien au-dessous de celle de leur adversaire, soit moins de 2 euros pour les Three Lions, près de 10 euros pour les protégés d'Andrei Chevtchenko. Ces derniers aborderont toutefois sans pression et avec l'espoir d'écrire une page historique du foot ukrainien. "L'Angleterre est une grande équipe, avec une grande profondeur de banc, un staff technique incroyable et nous sommes parfaitement conscient de la difficulté du match, mais leurs forces ne doivent pas nous faire peur, a d'ailleurs noté le sélectionneur ukrainien avant la rencontre. Cela doit nous motiver car tout est possible en football comme dans la vie. Nous jouerons avec notre cœur pour donner de la joie à nos supporters".

Abonnez-vous et recevez la newsletter Euro 2021 Voir un exemple Félicitations ! Vous êtes désormais abonné à notre newsletter.

Nous vous remercions de votre abonnement, vous recevrez prochainement nos newsletters Linternaute. Une erreur est survenue. Veuillez réessayer. Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Notez bien l'horaire du coup d'envoi de ce quart de finale de l'Euro 2021 entre l'Ukraine et l'Angleterre : il sera donné à 21h, ce samedi 3 juillet 2021, depuis le Stadio Olimpico de Rome (Italie). Le match devrait donc se terminer vers 23 heures, sauf en cas d'égalité : la rencontre se poursuivra alors en prolongation, voire avec la séance des tirs au but.

La composition de départ ukrainienne devrait s'articuler en 3-5-2, avec Andriy Yarmolenko et Roman Yaremchuk associés sur le front de l'attaque. La compo probable de l'Ukraine : Bushchan - Karavaev, Zabarnyi, Kryvtsov - Matviyenko, Zinchenko, Sydorchuk, Stepanenko, Shaparenko - Yarmolenko, Yaremchuk. Gareth Southgate devrait, lui, opter pour un 4-3-3 avec Henderson et Mount titulaires au milieu de terrain. La compo probable de l'Angleterre : Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Henderson, Phillips, Mount - Foden, Kane, Sterling.

C'est TF1 qui assurera la diffusion TV en clair de ce 1/4 de finale entre l'Ukraine et l'Angleterre. Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu seront aux commentaires. La rencontre sera également à suivre sur la chaîne beIN Sports 1, disponible sur abonnement.

Une retransmission en streaming de ce match de l'Euro 2021 entre l'Ukraine et l'Angleterre sera également accessible : rendez-vous sur le site mytf1 (accès gratuit après inscription) ou sur la plateforme beIN Connect (payante).

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Nous vous proposerons par ailleurs de vivre le match en direct commenté samedi soir, sur cette page, avec le descriptif des temps forts et l'évolution du score en live, puis un résumé complet de ce quart de finale de l'Euro 2021 de foot.