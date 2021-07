"Ukraine - Angleterre : les Anglais impressionnent et se qualifient, le résumé du match"

UKRAINE - ANGLETERRE. Les Anglais se sont largement imposés face à l'Ukraine, samedi soir lors du dernier quart de finale de l'Euro 2021, sur le score de 4 buts à 0, grâce notamment à un doublé d'Harry Kane. Ils affronteront le Danemark mercredi soir en demi-finale. Découvrez le résumé de la rencontre.

23:14 - Le résumé du match: l'Angleterre montre les muscles Le dernier quart de finale de cet Euro 2021 entre l'Ukraine et l'Angleterre était le plus déséquilibré, sur le papier. Il l'a finalement été, sur le terrain. Obligés de quitter Wembley pour la première fois de la compétition, les Anglais n'ont pas semblé perdus sur la pelouse du Stadio Olimpico de Rome face aux Ukrainiens. Harry Kane a donné l'avantage aux Three Lions dès les premières minutes, après un service idéal de Raheem Sterling (0-1, 4e). Iaremtchouk tente de réagir pour l'Ukraine, mais Pickford détourne (17e). En difficulté, l'Ukraine passe d'une défense à 3 à une défense à 4 après la blessure de Krivtsov en première période. Mais dès le retour des vestiaires, l'Angleterre plie le match en quatre minutes. Harry Maguire reprend d'abord de la tête un coup franc de Luke Shaw (0-2, 46e) avant qu'Harry Kane ne signe un doublé sur un centre parfait de Luke Shaw, encore (0-3, 50e). Sonnés, dans les cordes, les Ukrainiens encaissent même un quatrième but, signé Jordan Henderson, qui venait d'entrer, sur corner (0-4, 63e). Gareth Southgate fait alors souffler ses titulaires dans une fin de match anecdotique. Les Anglais peuvent maintenant se tourner vers leur demi-finale face au Danemark, mercredi soir à Wembley.

23:07 - Découvrez le résumé de la rencontre en vidéo L'Angleterre n'a fait qu'une bouchée de l'Ukraine, lors du dernier quart de finale de l'Euro 2021, ce samedi soir à Rome, en s'imposant sur le score de 4 buts à 0. Retrouvez tous les buts anglais en vidéo ci-dessous. [????️RESUME] ???? #EURO2020

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 3, 2021

23:01 - Harry Kane s'est mis en route Critiqué par la presse anglaise et par les supporters lors du premier tour après n'avoir marqué aucun but lors des trois rencontres de la phase de groupes, Harry Kane semble être parfaitement entré dans sa compétition depuis le début de la phase finale. Après un but inscrit face à l'Allemagne en huitièmes de finale (2-0), le capitaine anglais a inscrit deux buts ce soir (4-0), tout en participant encore beaucoup au jeu anglais. Toute l'Angleterre espère évidemment qu'il va continuer sur cette lancée lors de la demi-finale face au Danemark et peut-être lors de la finale.

22:55 - L'Angleterre affrontera le Danemark Après cette balade face aux Ukrainiens (4-0), l'Angleterre va maintenant pouvoir rentrer à Londres afin de préparer au mieux sa demi-finale à venir. Ce sera mercredi soir (21h), à Wembley, face au Danemark, qui a battu la République tchèque cet après-midi (2-1). L'autre demi-finale opposera l'Espagne à l'Italie, mardi soir, toujours à Wembley (21h).

22:49 - ⌛ Fin du match (0-4) ! Le match a été bien géré par Angleterre : à l’issue de cette rencontre, la possession de balle s’affiche largement en sa faveur (54% contre 46% pour Ukraine). Les Anglais se sont d'ailleurs créés le plus d'occasions sérieuses, avec 7 tirs cadrés contre 2 tirs cadrés pour Ukraine, et remportent donc logiquement cette partie (0-4).

22:46 - Les supporters anglais ravis Les milliers de supporters anglais présents à Rome malgré les restrictions sanitaires se font bien évidemment entendre dans ce Stadio Olimpico de Rome, ravis de la prestation des Three Lions ce soir.

22:43 - Iaremtchouk manque sa passe Trouvé dans la surface après une bonne séquence collective côté gauche, Iaremtchouk parvient à se retourner et tente de passer le ballon sur sa droite mais il manque son geste. Le ballon est récupéré par les Anglais.

22:39 - Corner en faveur de l'Ukraine Les Ukrainiens font tout pour tenter de sauver l'honneur dans cette fin de match. Ils obtiennent un corner mais Calvert-Lewin écarte le danger au premier poteau.

22:37 - L'Angleterre en maîtrise Les Anglais gèrent parfaitement cette fin de match, malgré les cinq changements effectués par Gareth Southgate pour donner du temps de jeu au plus grand nombre de ses joueurs.

22:33 - Pickford détourne bien ! Jordan Pickford répond présent sur une frappe puissante de Makarenko depuis les 20 mètres dans l'axe du terrain. Le portier d'Everton écarte le danger de façon peu académique, mais c'est efficace.

22:32 - Angleterre: Kane laisse sa place Sous l'ovation du Stadio Olimpico de Rome, Harry Kane laisse sa place à l'attaquant d'Everton, Dominic Calvert-Lewin, qui fait sa première apparition dans cet Euro 2021. C'était le dernier changement pour l'Angleterre.

22:29 - Pickford manque sa sortie Sur un très long ballon qui a surpris la défense anglaise, Jordan Pickford sort loin de son pour dégager le ballon mais se rate ! Heureusement sans conséquence pour l'équipe anglaise.

22:25 - Angleterre: Southgate fait trois changements Gareth Southgate sent bien que cette rencontre ne peut plus échapper aux Anglais et décide de faire trois changements d'un coup. Luke Shaw, Raheem Sterling et Kalvin Phillips sont remplacés respectivement par Kieran Trippier, Marcus Rashford et Jude Bellingham. Du côté de l'Ukraine, Makarenko remplace Sidortchouk.

22:23 - Henderson marque à son tour ! A peine entré, Jordan Henderson en profite pour aggraver l'écart entre l'Ukraine et l'Angleterre en reprenant victorieusement un corner frappé par Mount ! 4-0 pour l'Angleterre désormais.