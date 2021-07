"Ukraine - Angleterre : Kane a bien lancé les Anglais, le match en direct"

La 2e mi-temps démarre entre l'Ukraine et l'Angleterre, à Rome, où Felix Brych siffle le coup d’envoi. Le rappel du score : 0-1.

[????️VIDEO - ⚽️BUT] ???? #EURO2020 ???????????????????????????????????? Harry Kane ouvre déjà le score pour l'Angleterre ! ???? ???? Et quelle passe de Sterling ???? #UKRENG https://t.co/8FB6XGAxJ2

Harry Kane a rapidement l'avantage à l'équipe d'Angleterre dans ce dernier quart de finale de l' Euro 2021 face à l'Ukraine (4e). Raheem Sterling a réalisé un superbe travail sur le côté gauche avant de servir son capitaine dans la surface. Découvrez ce but en vidéo !

L'Ukraine est en difficulté : à l’issue de ce premier round, la possession de balle est indiscutablement en faveur de l'Angleterre (57% contre 43% pour l'Ukraine), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 3 tirs cadrés contre 1 tirs cadrés pour l'Ukraine et qui mène donc logiquement dans cette partie.

M. Brych accorde trois minutes de temps additionnel pour cette première période entre l'Angleterre et l'Ukraine sur la pelouse du Stadio Olimpico de Rome.

Après une situation chaude dans la surface anglaise, Shaw dégage le ballon plein axe et Chaparenko peut reprendre en avançant en demi-volée mais le ballon passe largement à côté du but anglais.

Quelle occasion pour les Anglais ! Sterling combine bien avec Shaw sur le côté gauche et parvient à le servir dans la surface. Le latéral de MU centre en retrait pour trouver Sancho qui frappe en pivot mais Bouchtchane détourne bien !

Nouvelle occasion anglaise ! Sterling fait encore une différence folle sur le côté gauche et finit par centrer en retrait. Le ballon est mal dégagé par les Ukrainiens et revient sur Rice qui déclenche une frappe surpuissante mais Bouchtchane détourne tant bien que mal !

Luke Shaw se charge de frapper ce coup franc depuis le long de la ligne de touche et trouve Harry Kane au point de penalty mais le capitaine anglais ne trouve absolument pas le cadre.

Raheem Sterling fait beaucoup de mal à la défense ukrainienne et remporte tous ses duels depuis le coup d'envoi. C'est encore lui qui obtient un coup franc excentré côté gauche.

21:26 - Sancho se montre de plus en plus

Un peu discret en début de rencontre, Jadon Sancho se montre de plus en plus sur son côté droit et est intéressant pour l'équipe anglaise. Même s'il n'est pas encore au niveau de son alter ego à gauche, Raheem Sterling.