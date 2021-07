Italie - Espagne : horaire, chaîne TV, compo… Les infos du match de foot

ITALIE - ESPAGNE. La première demi-finale de l'Euro 2021 de foot oppose la Squadra Azzura à la Roja, ce mardi 6 juillet. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ? Découvrez aussi la composition probable des deux équipes.

C'est un classique du foot européen et mondial qui ouvre ce mardi les demi-finale de l'Euro : l'Italie et l'Espagne se sont effet déjà croisée à trente-sept reprises par le passé et lors de chacun des trois derniers championnats d'Europe : en quart de finale en 2008 (0-0, qualification espagnole aux tirs au but), en finale en 2012 (victoire espagnole sur le score de 4-0) et en 8e de finale en 2016 (victoire italienne 2-0). Ce nouveau duel s'annonce assez indécis même si la Suadra Azzura qui a fait la meilleure impression au tour précédent en dominant la Belgique (2-1) tandis que la Roja a longtemps buté sur la Suisse avant de s'en sortir aux tirs au but (1-1, 3-1 aux tab). Pas de quoi, toutefois, freiner l'ambition des hommes de Luis Enrique. "J'avais dit en début de tournoi que nous étions dans les huit meilleures équipes, sans exagération, nous sommes maintenant dans les quatre meilleures formations du tournoi et il serait ridicule désormais de ne pas songer à la finale", a ainsi déclaré le coach de la sélection espagnole avant la rencontre.

Rendez-vous à 21h, ce mardi 5 juillet 2021, pour le coup d'envoi de la demi-finale Italie - Espagne, qui aura lieu depuis le stade de Wembley, à Londres (Angleterre) Le match sera arbitré par l'Allemand Felix Brych (41 ans), qui a déjà officié lors du 8e de finale entre le Portugal et la Belgique (0-1) puis lors du quart de finale entre l'Angleterre et l'Ukraine (4-0) dans ce championnat d'Europe

Du côté italien, Roberto Mancini sera privé pour cette demi-finale de son latéral gauche Leonardo Spinazzola, gravement touché au tendon d'Achille au tour précédent et devrait titulariser Emerson pour le remplacer. La compo probable de l'Italie : Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson - Barella, Jorginho, Verratti - Chiesa, Immobile, Insigne. Dans le camp espagnol, Luis Enrique devrait à nouveau organiser sa composition de départ en 4-3-3. Pabo Sarabia, blessé à la cuisse, est très incertain et devrait laisser sa place à Dani Olmo. La compo probable de l'Espagne : Simon - Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Alba - Koke, Busquets, Pedri - F. Torres, Morata, Olmo.

C'est TF1 qui assurera la diffusion TV en clair de cette confrontation entre Italiens et Espagnols, avec Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu aux commentaires. La rencontre sera également à suivre sur la chaîne beIN Sports 1.

Une retransmission en streaming de cette demi-finale de l'Euro 2021 entre l'Italie et l'Espagne sera également accessible mardi soir : rendez-vous sur le site mytf1 (accès gratuit) ou sur la plateforme beIN Connect (accès payant).

Sachez également que nous vous proposerons de vivre le match en direct commenté mardi soir, sur cette page, avec l'évolution du score et le résumé des temps forts en live, puis les premières réactions des acteurs de cette première demi-finale de l'Euro 2021 de football.