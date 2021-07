"Italie - Espagne : prolongation avant des tirs au but? le match en direct"

La 2e mi-temps des prolongations est débutée au Stade de Wembley après une courte pause et un changement de côté. L'Italie et l'Espagne doivent en finir désormais pour se faire une place pour la suite. Nous en sommes à 1 - 1 dans cette toute fin de match.

Oh la frayeur pour l'Italie ! Suite à un coup-franc repoussé par Donnarumma, le ballon est resté dans la surface et a voyagé dans les pieds espagnols pour finalement terminer par un tir loupé !

C'est reparti dans cette rencontre ! On débute avec 15 minutes en plus d'abord, avant 15 autres minutes ensuite. Les Espagnols paraissent plus frais physiquement que les Italiens !

22:45 - Vers la prolongation

Les minutes filent et on se dirige vers la prolongation ! Une de plus dans cet Euro. Il ne reste plus que 2 minutes de jeu dans le temps réglementaire et la bataille fait rage dans cet Italie - Espagne.