"Italie - Espagne : suivez le match en direct !"

Sur un joli basculement de jeu, Insigne reçoit le ballon... avance et transmet pour Emerson. Le latéral s'avance dans la surface et frappe dans un angle très fermé ! La balle vient ricocher sur la barre d'Unai Simon ! Quelle occasion !

Ah le contre mal joué ! L'Italie a peu le ballon et si sur ses ballons de contre, elle les joue mal, ça risque d'être compliqué. Les Espagnols ont la balle et les Italien courent après.

Oh la vraie première énorme occasion pour l'Espagne ! Sur un bon ballon dans la surface, Oyarzabal est contré par un défenseur italien... le ballon est revenu sur Dani Olmo qui a frappé du plat du pied à moins de 10 mètres du but ! Mais Donnarumma s'est couché vite du bon côté pour écarter le danger ! Quelle parade réflexe !

21:22 - La sortie manquée d'Unai Simon, énorme occasion pour l'Italie !

Sur un joli une-deux entre Emerson et Insigne, le latéral gauche de l'Italie file vers le but ! Unai Simon sort de son but jusqu'au coin de sa surface mais il est trop court ! Emerson prend le ballon, la remet vers Immobile qui ne peut tirer car gêné par deux défenseurs espagnols alors que le but est vide ! Il donne donc à Barella mais là encore le retour de la défense de la Roja est salvateur ! Quelle occasion dans ce passionnant Italie - Espagne !