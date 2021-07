"Angleterre - Danemark : l'Angleterre rejoint l'Italie en finale, le résumé du match"

ANGLETERRE - DANEMARK. Harry Kane a offert la victoire à l'Angleterre devant le Danemark, sur le score de deux buts à un (2-1), en marquant durant la prolongation, mercredi soir en demi-finale à Wembley. Les Anglais affronteront l'Italie en finale dimanche. Découvrez le résumé du match.

Angleterre - Danemark en direct

00:04 - Le résumé du match: l'Angleterre vient à bout du Danemark L'Angleterre n'avait jamais réussi à se qualifier de toute son histoire pour la finale d'un Euro. C'est désormais chose faite, après ce succès des Anglais devant le Danemark ce mercredi soir à Wembley, devant 60 000 personnes. Mais ce sont pourtant les Danois qui ont réussi le mieux à entrer dans ce match et à prendre l'avantage, grâce à un coup franc exceptionnel inscrit par Mikkel Damsgaard (0-1, 30e). Malheureusement pour eux, les joueurs de Kasper Hjulmand n'ont réussi qu'à garder cet avantage que quelques minutes, jusqu'à que le capitaine Kjaer ne soit forcé à marquer contre son camp sur un centre de Saka pour Sterling (1-1, 39e). En deuxième période, cette rencontre se transforme en attaque-défense au fil des minutes. Héroïque, le Danemark résiste encore et encore jusqu'à craquer dans la première période de la prolongation. Déséquilibré dans la surface, Sterling obtient un penalty pour l'Angleterre, après un léger contact. Mais surtout, il y avait à cet instant deux ballons sur le terrain, ce qui est interdit évidemment. L'arbitre aurait dû arrêter cette action, mais le VAR n'est pas revenu sur cette anomalie. Harry Kane ne s'est pas fait prier pour marquer, en deux temps, et pour offrir cette première finale à son pays. Il s'agit maintenant de la gagner, dimanche face à l'Italie à Wembley.

07/07/21 - 23:54 - Le résumé vidéo de cette rencontre Découvrez le résumé vidéo de cette rencontre entre l'Angleterre et le Danemark (2-1, ap), qui était la deuxième demi-finale de cet Euro 2021 ce mercredi soir, après celle disputée entre l'Italie et l'Espagne mardi. [????️RESUME] ???? #EURO2020 ???????????????????????????????????? #ENGDEN

✨ L'Angleterre rejoint l'Italie en finale !!

???? Victoire en prolongation 2-1 face au Danemark

???? Avec un CSC et un penalty litigieux sur le but de la victoire...https://t.co/k7jSp7ScYL — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 7, 2021

07/07/21 - 23:48 - Harry Kane, héros anglais Alors que l'Angleterre ne parvenait pas à marquer pour prendre l'avantage dans cette demi-finale de l'Euro 2021, c'est Harry Kane qui s'est occupé de redonner l'avantage aux Three Lions en prolongation. Sur un penalty obtenu par Sterling, Kane doit s'y reprendre à deux fois devant Schmeichel mais finit par marquer pour délivrer Wembley et toute l'Angleterre. C'est le 4e but du tournoi pour l'attaquant de Tottenham. Avec ce but, Harry Kane devient d'ailleurs le co-meilleur buteur de l'Angleterre en tournois majeurs (Euro et Coupe du monde), rejoignant Gary Lineker avec 10 réalisations.

07/07/21 - 23:44 - L'Angleterre rejoint l'Italie en finale ! L'Angleterre est venue à bout du Danemark ce mercredi soir en demi-finales de l'Euro 2021 (2-1, a.p.) et se qualifie donc pour la première fois de son histoire pour la finale d'un Euro. La sélection anglaise disputera la finale de l'Euro 2021 dimanche prochain (21h) face à l'Italie, qui a battu l'Espagne mardi, toujours à Wembley.

07/07/21 - 23:36 - ⌛ Fin du match (2-1) ! Les statistiques témoignent de la domination de l'Angleterre : à l’issue de cette rencontre, la possession de balle est mathématiquement à son avantage (57% contre 43% pour Danemark). L'Angleterre s’est aussi procuré le plus de situations sérieuses avec 9 tirs cadrés contre 3 tirs cadrés pour le Danemark et l’emporte donc assez logiquement (2-1) dans cette partie.

07/07/21 - 23:33 - Schmeichel devant Sterling ! Les Anglais se procurent une dernière occasion sur un contre anglais mais tombe sur un grand Kasper Schmeichel qui détourne du torse cet tir puissant.

07/07/21 - 23:33 - Les Anglais font tourner Les joueurs anglais font largement tourner le ballon depuis deux minutes face à des Danois épuisés après 118 minutes de disputées. L'Angleterre n'est qu'à deux minutes de la finale...

07/07/21 - 23:30 - Corner pour le Danemark ! Les Danois obtiennent un corner dans cette fin de match après une frappe de Braithwhaite détournée par Pickford, mais la défense anglaise repousse le danger.

07/07/21 - 23:28 - L'Angleterre recule Les Danois ont repris le contrôle du match depuis la reprise, bien aidés par des Anglais qui ont eu pour consignes de jouer le contre plutôt que de continuer à jouer comme ils l'ont fait depuis une heure...

07/07/21 - 23:25 - L'Angleterre à 3 derrière Gareth Southgate a décidé de terminer en 3-4-3 cette rencontre face au Danemark, avec Trippier et Shaw sur les côtés. Walker a été recentré avec Maguire et Stones. Phillips et Henderson sont au milieu, avec Foden, Sterling et Kane devant.

07/07/21 - 23:22 - Angleterre: Grealish sort déjà Gareth Southgate a effectué un changement, surprenant, durant la pause. Kieran Trippier a remplacé Jack Grealish, qui était pourtant entré en jeu en deuxième période, pour ce dernier quart d'heure. Le sélectionneur anglais bétonne.

07/07/21 - 23:19 - C'est reparti au Stade de Wembley ! Après une courte pause et un changement de côté, c'est reparti au Stade de Wembley pour la 2e mi-temps des prolongations entre l'Angleterre et le Danemark. Le score en est donc à 2 à 1. Les deux équipes n'ont plus que quelques minutes pour se départager et se frayer un chemin vers la qualification.

07/07/21 - 23:17 - C'est la pause entre l'Angleterre et le Danemark ! M. Makkelie siffle la fin de cette première période de cette prolongation entre l'Angleterre et le Danemark à Wembley. Il ne restera plus que 15 minutes aux Danois pour revenir dans cette rencontre et arracher une séance de tirs au but.

07/07/21 - 23:14 - Danemark: Hjulmand fait un dernier changement Le sélectionneur danois Hjulmand fait un dernier changement dans cette prolongation. Le défenseur Jannik Vestergaard est remplacé par un attaquant, Jonas Wind.