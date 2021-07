Angleterre - Danemark : pronostic, chaîne TV, compo… Les infos du match de foot

ANGLETERRE - DANEMARK. La deuxième demi-finale de l'Euro 2021 de football oppose les Three Lions à la surprenante sélection danoise, ce mercredi 7 juillet. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ? Découvrez aussi la cote et la composition probable de chaque équipe.

Face à un adversaire, le Danemark, a priori abordable, dans un stade de Wembley acquis à sa cause, forte de la confiance accumulée depuis le début de la compétition et portée par l'efficacité retrouvée de son buteur Harry Kane, l'Angleterre aborde cette demi-finale de l'Euro 2021 de football dans une situation quasiment optimale. Les chiffres disponibles sur les principaux sites de paris en ligne confirment d'ailleurs l'impression : les hommes de Gareth Southgate, dont la cote de victoire ressort à moins de 2 euros (pour 1 euro de mise) partent clairement favoris. Néanmoins, les Anglais retrouveront face à eux une sélection danoise qui semble elle aussi avoir un destin dans cette compétition. Après avoir débuté le tournoi de la pire des manières en pensant assister à la mort sur le terrain de leur coéquipier Christian Eriksen, finalement tiré d'affaire, et en concédant deux défaites, Simon Kjaër et ses coéquipiers ont su transformer ce traumatisme en une incroyable énergie positive et semblent désormais capables de tous les exploits.

Rendez-vous à 21h, ce mercredi 6 juillet 2021, pour le coup d'envoi de la demi-finale Angleterre - Danemark, qui aura lieu depuis le stade de Wembley, à Londres (Angleterre) Le match sera arbitré par le Néerlandais Danny Makkelie (38 ans), habitué depuis plusieurs années à officier lors des grandes compétitions de football.

Absent au tour précédent, Bukayo Saka sera cette fois opérationnel et pourrait retrouver une place de titulaire dans le onze de départ de Gareth Southgate, à la place de Jadon Sancho. La compo probable de l'Angleterre : Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Phillips, Rice - Saka, Mount, Sterling - Kane. Du côté danois, Kasper Hjulmand devrait à nouveau opter pour une composition organisée en 3-4-3. La compo probable du Danemark : Schmeichel - Christensen, Kjaer, Vestergaard - Wass, Hojbjerg, Delaney, Maehle - Damsgaard, Dolberg, Braithwaite.

C'est M6 qui assurera la diffusion TV en clair de cette confrontation entre Anglais et Danois avec Xavier Domergue et Robert Pirès aux commentaires. La rencontre sera également à suivre sur la chaîne beIN Sports 1.

Une retransmission en streaming de cette demi-finale de l'Euro 2021 entre l'Angleterre et le Danemark sera également accessible mercredi soir : rendez-vous sur le site 6play (accès gratuit) ou sur la plateforme beIN Connect (accès payant).

Notez également que nous vous proposerons de vivre le match en direct commenté, sur cette page, avec l'évolution du score et le résumé des temps forts en live, puis les premières réactions des acteurs de cette deuxième demi-finale de l'Euro 2021 de foot.