"Angleterre - Danemark : suivez le match en direct !"

ANGLETERRE - DANEMARK. Vivez en direct la deuxième demi-finale de l'Euro 2021 de foot entre les Anglais et les Danois ce mercredi soir à Wembley.

21:15 - Harry Kane en pivot ! Harry Kane parvient à contrôler un centre de Walker à 20 mètres du but. Il se retourne et frappe en pivot mais ça passe très largement au-dessus !

21:13 - Sterling frappe ! Raheem Sterling parvient à déborder sur le côté gauche et repique dans l'axe dans la surface pour frapper du droit mais c'est trop écrasé et Schmeichel capte facilement le ballon.

21:12 - Premier corner pour l'Angleterre L'Angleterre obtient un premier corner dans cette rencontre, sur le côté droit. Mason Mount le frappe sortant mais la défense danoise écarte le danger au premier poteau.

21:09 - Walker s'impose devant Maehle Pour la première fois, Joakim Maehle parvient à prendre son couloir sur le côté gauche mais il tombe sur Kyle Walker près du poteau de corner et perd son duel, à l'épaule, avec le costaud défenseur latéral de City.

21:06 - Le centre de Kane vers Sterling ! Sur le côté droit, Harry Kane aperçoit l'appel de Raheem Sterling dans le dos de la défense danoise et centre fort devant le but mais l'ailier de Manchester City ne parvient pas à reprendre !

21:03 - Premiers duels musclés Les premiers duels sont musclés dans ce début de match entre Anglais et Danois. M. Makkelie a déjà dû intervenir plusieurs fois même s'il n'a pas encore sorti de carton jaune.

21:00 - ⏱️ Début du match au Stade de Wembley entre l'Angleterre et le Danemark ! Le match débute à Londres, où Danny Makkelie vient de donner le coup d’envoi de Angleterre - Danemark.

20:54 - Les joueurs pénètrent sur la pelouse Les joueurs anglais et danois pénètrent sur la pelouse de Wembley dans une très belle ambiance, ce mercredi soir. Le coup d'envoi sera donné par l'arbitre néerlandais Danny Makkelie après les hymnes des deux pays !

20:48 - Le bilan des confrontations entre les deux équipes La demi-finale du jour sera le vingt-deuxième Angleterre - Danemark depuis 1908. L'historique de ces confrontations est en faveur de la sélection anglaise qui totalise 13 victoires, 5 nuls et 4 défaites face à cet adversaire. Néanmoins, les Danois sont invaincus lors de leurs deux derniers duels face aux Three Lions, qui avaient eu lieu l'an passé en Ligue des nations. Ils s'étaient imposés 1-0 à...Wembley en octobre dernier, et avaient obtenu un résultat nul (0-0) à Copenhague en septembre.

20:42 - Pickford n'a toujours pas encaissé un but Preuve de sa solidité défensive, l'Angleterre n'a toujours pas encaissé le moindre but dans ce tournoi. Le gardien Jordan Pickford a maintenant passé 696 minutes sans encaisser de but, soit 25 minutes de moins que le record national, détenu par le légendaire Gordon Banks, lors de la Coupe du monde 1966. En se qualifiant pour les demi-finales sans encaisser de but lors de ses cinq premiers matches, l'Angleterre a établi un nouveau record dans la compétition. L'Espagne avait déjà réussi cinq matches consécutifs sans prendre de but pour remporter la compétition en 2012, une série qu'elle a prolongée quatre ans plus tard avec un record de sept matches consécutifs sans encaisser de but.

20:36 - Une défense de fer côté anglais L'Angleterre reste sur dix matches de l'Euro sans prendre de buts à Wembley, qualifications et tournoi final confondus. Le dernier but que les Three Lions y ont encaissé dans la compétition était un but contre son camp de Jordan Henderson lors d'une victoire 3-1 contre la Slovénie en novembre 2014, soit une série de 932 minutes sans prendre de buts pendant laquelle l'Angleterre a elle-même marqué 31 buts. Le dernier joueur adverse à avoir marqué contre l'Angleterre à Wembley lors d'un match de l'Euro est le Suisse Tranquillo Barnetta, qui a inscrit un doublé lors d'un match de qualification 2-2 le 4 juin 2011.

20:28 - Troisième demi-finale consécutive pour l'Angleterre C'est la troisième demi-finale de l'Angleterre dans des tournois successifs sous la direction de Gareth Southgate, qui a pris la sélection anglaise en main après l'Euro 2016. Elle a perdu les deux précédentes, toutes deux après prolongation: 2-1 contre la Croatie lors de la Coupe du Monde 2018 et 3-1 contre les Pays-Bas lors de la Ligue des nations 2019. Mais l'Angleterre peut se rassurer en se rappelant qu'elle n'a jamais perdu en phase finale d'un tournoi majeur à Wembley (10 victoires et 4 matches nuls), la demi-finale de 1996 contre l'Allemagne ayant été considérée comme un match nul (1-1, 5 t.a.b. à 6).

20:20 - Un match à suivre sur M6 ou beIN Sports Cette demi-finale entre l'Angleterre et le Danemark sera diffusée en clair ce mercredi soir sur M6, mais également sur la chaîne beIN Sports 1, pour ceux qui sont abonnés. Le diffuseur qatari assure la retransmission de tous les matchs de l'Euro 2021.

20:16 - 60 000 personnes attendues à Wembley Le gouvernement anglais a augmenté la jauge du stade de Wembley pour ces demi-finales et pour la finale de l'Euro 2021, qui aura lieu dimanche. Elle est désormais de 67%, ce qui va permettre à 60 000 personnes au maximum de prendre place dans l'enceinte anglaise. Les Three Lions seront soutenus par un public largement acquis à leur cause, les supporters danois n'ayant pas eu l'autorisation de faire le déplacement depuis le Danemark.