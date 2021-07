"Italie - Angleterre : les Anglais abattus, le résumé en vidéo"

ITALIE - ANGLETERRE. Au bout d'une finale moyenne et conclue aux tirs au but dimanche soir, l'Italie a remporté l'Euro 2021de foot, crucifiant l'Angleterre à domicile (1-1). A Wembley, les Anglais ont vécu un nouveau cauchemar et restent privés de titre depuis 55 ans. Découvrez le résumé du match.

Cinquante-cinq ans après avoir soulevé à domicile le seul trophée de son histoire, la Coupe du monde 1966, l'Angleterre avait l'espoir de rééditer cette performance face à l'Italie pour la première finale d'Euro de son histoire. Mais les Three Lions ont finit par céder aux tirs au but (1-1, 2-3 aux t.a.b.), au bout d'un suspense insoutenable. Pourtant, ce sont biens les Anglais qui débutent le mieux cette finale en prenant l'avantage après seulement deux minutes de jeu dans un stade de Wembley en fusion au moment où Luke Shaw reprend victorieusement un centre de Kieran Trippier (0-1, 2e). Mais, fidèle à son football minimaliste, Gareth Southgate demande rapidement à ses joueurs de protéger cet avantage plutôt que de continuer à attaquer. Après une première période équilibrée, les Italiens prennent le dessus dans ce match au retour des vestiaires et égalisent finalement logiquement grâce à Leonardo Bonucci, sur corner (1-1, 67e). L'Italie continue de dominer mais ne parvient pas à prendre l'avantage avant la fin du temps réglementaire ni durant la prolongation. L'Angleterre, qui restait sur deux victoires lors de séance de tirs au but, va alors craquer. Rashford et Sancho, les deux remplaçants lancés par Gareth Southgate juste avant la séance ratent leur tentative avant que Bukayo Saka, qui pouvait égaliser à 3-3 en tant que dernier tireur, ne voie son tir détourné par Donnarumma, exceptionnel. 53 ans plus tard, l'Italie remporte son deuxième Euro et quitte une équipe anglaise entourée de beaucoup de questions après cet échec à domicile en finale.

Découvrez le résumé vidéo de cette finale entre l'Angleterre et l'Italie (1-1, 3 t.a.b. à 2) et les buts inscrits par Shaw (2e) et Bonucci (67e) mais aussi l'incroyable séance de tirs au but disputée ce dimanche soir à Wembley.

