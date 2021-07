"Italie - Angleterre : les Italiens sacrés lors de la séance des tirs aux but, le résumé du match"

ITALIE - ANGLETERRE. Les Italiens ont été les plus forts lors de la séance des tirs au but pour s'imposer face à l'Angleterre lors de la finale de l'Euro 2021de foot, alors que le score était de 1-1 après 120 minutes. L'Italie remporte le deuxième Euro de son histoire. Découvrez le résumé du match.

Italie - Angleterre en direct

00:16 - Le résumé vidéo de cette finale ! Découvrez le résumé vidéo de cette finale entre l'Angleterre et l'Italie (1-1, 3 t.a.b. à 2) et les buts inscrits par Shaw (2e) et Bonucci (67e) mais aussi l'incroyable séance de tirs au but disputée ce dimanche soir à Wembley. [???? RESUME VIDEO] ???? #EURO2020 ???????????????????????????????????? #ITAENG

???????????????????????? Au terme d'un match à suspense, l'Italie s'impose aux TAB face aux Anglais et remporte l'Euro !

???????????????????????????????? Les Three Lions ne ramènent pas le football à la maison !https://t.co/lzRvXiybuL — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 11, 2021

00:10 - Donnarumma élu joueur de l'Euro 2021 La cérémonie des remises de trophées commence sur la pelouse de Wembley. Gianluigi Donnarumma, dans la foulée de son héroïque séance de tirs au but, vient d'être sacré joueur de l'Euro 2021 et vient de recevoir son prix des mains du président de l'UEFA, Aleksandecr Ceferin.

00:08 - Donnarumma décisif sur la séance de tirs au but Gianluigi Donnarumma, qui sera vraisemblablement le futur gardien du Paris Saint-Germain, s'est montré décisif lors de la séance de tirs au but. Après avoir encaissé les deux premiers tirs signés Kane et Maguire, le portier italien de 22 ans a détourné les trois tentatives suivantes devant Rashford, Sancho et Saka pour offrir le deuxième Euro de son histoire à sa patrie, après celui obtenu en 1968. Les choix de Gareth Southgate, au-delà du pauvre jeu proposé par l'Angleterre sur la compétition, seront certainement questionnés, car le sélectionneur anglais a fait entrer exprès lors des dernières secondes Rashford et Sancho, qui ont finalement loupé.

00:02 - Désillusion pour l'Angleterre Tout un pays attendait ça. L'Angleterre, qui disputait sa première finale d'une grande compétition depuis 55 ans, n'avait jamais connu le bonheur de gagner un Euro. Les Three Lions devront encore attendre un peu plus après cette défaite devant l'Italie lors d'une cruelle séance de tirs au but. Rashford, Sancho et Saka ont manqué les trois derniers tirs anglais.

11/07/21 - 23:55 - L'Italie remporte l'Euro 2021 ! Quel scénario dans cette séance de tirs au but ! Alors que Saka se devait d'égaliser en tant que dernier tireur, l'ailier d'Arsenal craque devant Donnarumma qui détourne et offre le sacre à l'Italie !

11/07/21 - 23:54 - ⌛ Fin du match (4-3) ! Une indiscutable domination en termes de possession de balle (62% contre 38%), plus de tirs cadrés (5 tirs cadrés contre 2), et bien sûr l’avantage au tableau d’affichage (4-3) : l'Italie a parfaitement mené cette rencontre. L'Angleterre va en revanche devoir proposer autre chose lors de ses prochains rendez-vous.

11/07/21 - 23:53 - Bukayo Saka pénalise son équipe ! Ca ne passe pas pour Bukayo Saka qui rate son penalty. Voilà qui fait un point perdu pour l'Angleterre dans cette fin de match.

11/07/21 - 23:52 - L'Italie prend l'avantage ! Après ce raté de Jadon Sancho, l'Italie a pris l'avantage dans cette finale et si Jorginho marque, l'Italie sera sacrée championne d'Europe !

11/07/21 - 23:52 - Penalty manqué pour Jorginho (Italie) ! Jorginho manque un peu de chance dans ce tir au but qui ne finit pas dans le fond des filets. Un point échappe à l'Italie dans cette fin de match haletante.

11/07/21 - 23:51 - Jadon Sancho pénalise son équipe ! Ca ne passe pas pour Jadon Sancho qui rate son penalty. Voilà qui fait un point perdu pour l'Angleterre dans cette fin de match.

11/07/21 - 23:51 - L'Italie a refait son retard ! L'Angleterre a perdu son avantage avec ce penalty manqué de Rashford ! Les deux équipes sont à égalité 2-2 après trois tirs de chaque côté.

11/07/21 - 23:51 - Italie : 3 - Angleterre : 2 Alors qu'on vit les derniers instants de ce match, le score passe à 3 à 2 dans cette séance de pénalties.

11/07/21 - 23:51 - Penalty marqué pour Federico Bernardeschi (Italie) Federico Bernardeschi ne lâche rien et met la balle dans le fond des filets. C'est un penalty de plus pour l'Italie dans cette séance de tirs au but.

11/07/21 - 23:49 - Marcus Rashford (Angleterre) manque son tir ! C'est raté ! Marcus Rashford ne parvient pas à transformer son penalty pour l'Angleterre ! Le verdict de cette rencontre est désormais proche.