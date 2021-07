JO 2021 Foot : la France commence mal ! Résultats, dates, équipes... Toutes les infos

JO FOOT. L'équipe de France de football espère décrocher une médaille lors de ces Jeux olympiques 2021 au Japon. Résultats, équipes qualifiées, calendrier... Voici ce qu'il faut savoir pour suivre la compétition.

[Mis à jour le 22 juillet 2021 à 12h23] Après le fiasco des Bleus à l'Euro 2021, la Fédération française de football et tous les supporters espèrent que l'équipe de France alignée aux Jeux olympiques de Tokyo pourra aller très loin dans la compétition. Compte tenu du règlement très spécifique des JO 2021, ce n'est bien entendu pas l'équipe de Didier Deschamps qui joue ce tournoi olympique, mais celle du sélectionneur Sylvain Ripoll. Deux stars portent cette équipe : les deux anciens Marseillais et désormais joueurs de l'équipe mexicaine de Monterrey, André-Pierre Gignac et Florian Thauvin. Les espoirs de décrocher une médaille sont réel, l'effectif français est de qualité.

Les matchs de la phase de groupe commencent jeudi 22 juillet et la finale se tient le 7 juillet 2021. Les amateurs de football peuvent donc se réjouir de matchs internationaux disputés sur toute la période des Jeux olympiques.

Tout au long de la compétition, les résultats des matchs seront mis en ligne sur cette page, qui est actualisée très régulièrement. Voici les résultats des premiers matchs :

Jeudi 22 juillet

Mexique 4 - 1 France

Egypte 0 - 0 Espagne

Nouvelle Zélande 1 - 0 Corée du Sud

Voici les matchs programmés pour le moment pour la France. Si les Bleus se qualifient en quarts de finale, une nouvelle date viendra compléter ce calendrier. Malgré le décalage horaire entre la France et le Japon, les horaires des compétitions sont plutôt favorables aux téléspectateurs Européens.

Jeudi 22 juillet : Mexique - France - 10h00

: Mexique - France - 10h00 Dimanche 25 juillet : France - Afrique du Sud - 10h00

: France - Afrique du Sud - 10h00 Mercredi 28 juillet : France - Japon - 13h30

Tous les matchs des Bleus sont diffusés sur France 4 ou France 2, mais aussi sur la chaîne Eurosport. Des rediffusions sont aussi prévues au cours de la compétition sur la chaîne du service public.

Groupe A

France

Afrique du Sud

Mexique

Japon

Groupe B

Roumanie

Corée du Sud

Nouvelle Zélande

Honduras

Groupe C

Espagne

Argentine

Egypte

Australie

Groupe D

Allemagne

Brésil

Arabie Saoudite

Côte d'Ivoire

Jeudi 22 juillet : Egypte - Espagne (9h30) ; Mexique - France (10h00) ; Nouvelle Zélande - Corée du Sud (10h00), Côte d'Ivoire - Arabie Saoudite (10h30) ; Argentine - Australie (12h30) ; Japon Afrique du Sud (13h00) ; Honduras - Roumanie (13h00) ; Brésil - Allemagne (13h30)

: Egypte - Espagne (9h30) ; Mexique - France (10h00) ; Nouvelle Zélande - Corée du Sud (10h00), Côte d'Ivoire - Arabie Saoudite (10h30) ; Argentine - Australie (12h30) ; Japon Afrique du Sud (13h00) ; Honduras - Roumanie (13h00) ; Brésil - Allemagne (13h30) Dimanche 25 juillet : Egypte - Argentine (9h30) ; France - Afrique du Sud (10h00) ; Nouvelle Zélande - Honduras (10h00) ; Brésil - Côte d'Ivoire (10h30) ; Australie - Espagne (12h30) ; Japon - Mexique (13h00) ; Roumanie - Corée du Sud (13h00) ; Arabie Saoudite - Allemagne (13h30).

: Egypte - Argentine (9h30) ; France - Afrique du Sud (10h00) ; Nouvelle Zélande - Honduras (10h00) ; Brésil - Côte d'Ivoire (10h30) ; Australie - Espagne (12h30) ; Japon - Mexique (13h00) ; Roumanie - Corée du Sud (13h00) ; Arabie Saoudite - Allemagne (13h30). Mercredi 28 juillet : Allemagne - Côte d'Ivoire (10h00) ; Arabie Saoudite - Brésil (10h00) ; Roumanie - Nouvelle Zélande (10h30) ; Corée du Sud - Honduras (10h30) ; Espagne - Argentine (13h00) ; Australie - Egypte (13h00) ; Afrique du Sud - Mexique (13h30) ; France - Japon (13h30).

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

La FFF n'a pas pu convaincre les clubs de l'élite européenne de leur confier pour la compétition tous les joueurs ciblés. Mais la France dispose d'une équipe de qualité pour ces JO 2021. Voici les 19 joueurs retenus par Sylvain Ripoll et la FFF :