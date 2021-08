PSG - Lille (Trophée des champions) : horaire, diffusion TV, compo… Les infos du match de foot

PSG - LILLE. Le Paris Saint-Germain et le LOSC se retrouvent ce dimanche 1er août 2021 pour le compte du Trophée des champions, qui a lieu cette année à Tel Aviv, en Israël. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match en direct ? Découvrez aussi la composition probable des deux équipes

Le foot français ouvre sa saison, ce dimanche, avec le traditionnel Trophée des champions, qui oppose le champion de France en titre, Lille, au vainqueur de la Coupe de France, le PSG. A un semaine de la reprise de la Ligue 1, les deux équipes sont encore en quête de repères, notamment le club de la capitale, qui ne peut pas encore compter sur certains joueurs ayant participé à l'Euro et à la Copa America, revenus très récemment à l'entraînement ou encore en vacances. "Tout le monde sait qu'on n'a pas un effectif au complet mais ça ne peut pas être une excuse", a toutefois indiqué l'entraîneur Mauricio Pochettino. Du côté du LOSC, l'enjeu sera notamment de lancer sa saison sur les mêmes rails que l'exercice précédent mais avec un nouvel entraîneur puisque Jocelyn Gourvennec a succédé cet été à Christophe Galtier.

L'horaire choisi pour ce Trophée des champions est assez habituel mais compte tenu du décalage horaire avec l'Israël (1h), le coup d'envoi sera donné à 20h, heure française, ce dimanche 1er août 2021, depuis le Bloomfield Stadium de Tel-Aviv. En cas d'égalité à la fin du temps réglementaire, les deux équipes se départageront directement avec la séance des tirs au but.

Pour ce premier match officiel de la saison, le Paris Saint-Germain sera privé de plusieurs cadres qui ont repris l'entraînement très récemment et qui manquent encore de rythme. La compo probable du PSG : Navas – Hakimi, Kehrer, Diallo, Kurzawa - Herrera, Gueye (c), Dina Ebimbe - Draxler, Icardi, Kalimuendo. Du côté nordiste, la composition de départ de Jocelyn Gourvennec devrait être plus proche du onze-type. La compo probable de Lille : Jardim - Pied, Fonte, Botman, Reinildo - Araujo, André, Xeka ou Renato Sanches, Bamba - David, Yilmaz.

Aucun canal en clair ne proposera ce soir la diffusion de ce match entre le PSG et Lille puisque le Trophée des champions sera proposé, comme de nombreux matchs de Ligue de la saison à venir, sur Amazon Prime Video et sa chaîne Prime Video Ligue 1., qui retransmettra sa première rencontre pour l'occasion.

La retransmission de ce match de foot entre le Paris-SG et Lille sera donc accessible uniquement en streaming sur Internet, sur la plateforme Prime Video, réservée aux abonnés (5,99 par mois pour accéder à Prime Video + 12,99 euros par mois pour l'abonnement Ligue 1).