Brest - PSG : diffusion, chaîne TV, compo, Messi... Les infos du match

BREST-PSG. Début de la troisième journée de Ligue 1 avec le match entre le PSG et Brest qui ne verra pas les débuts de Lionel Messi sous le maillot parisien. Heure, compo probable, streaming... Tout savoir.

La passe de trois pour Paris ? Déjà vainqueur face à Troyes lors de la première journée du championnat de France de Ligue 1 puis face à Strasbourg pour sa première au Parc, le PSG se déplace à Brest pour confirmer la très bonne entame de saison. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino devra composer sans Lionel Messi, Neymar ou encore Sergio Ramos. En revanche, Di Maria, Marquinhos, Verratti ou encore Gueye font eux leur retour dans le groupe. Interrogé sur son adversaire du soir, le coach s'est montré prudent. "Tous les matches sont très difficiles. On a du respect pour chaque adversaire. Nous avons eu des difficultés à gagner les deux premiers matches. La rencontre face à Brest sera dure elle aussi. C'est une équipe qui veut pratiquer un beau football. Toutes les équipes sont motivées au moment d'affronter le Paris Saint-Germain. Il faudra donc être concentrés et faire notre travail. On le fait bien actuellement, et il faudra le faire vendredi. On devra gagner ce match pour continuer notre bon début de saison."

Comme pour tous les matchs diffusés le vendredi soir sur Amazon Prime Vidéo, la rencontre débutera à 21h au stade Francis Le Blé entre Brest et le PSG pour le compte de la 3e journée de Ligue 1.

Lionel Messi sera-t-il présent ? Et bien non, l'Argentin n'est pas dans le groupe pour ce déplacement, même chose pour le Brésilien Neymar en phase de reprise alors que Sergio Ramos, toujours blessé n'est pas non plus présent. La compo probable du PSG selon Le Parisien : Navas - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Di Maria, Wijnaldum, Herrera, Draxler - Icardi, Mbappé. Il ne devrait pas y avoir de surprise du côté de Brest avec notamment Romain Faivre en meneur de jeu. La compo probable de Brest : Bizot - Pierre-Gabriel, Chardonnet, Brassier, Uronen - Mbock, Belkebla - Honorat, Faivre, Cardona - Mounié

Aucun canal en clair ne proposera ce soir la diffusion du match entre Brest et le PSG puisque la rencontre sera proposé, comme de nombreux matchs de Ligue de la saison à venir, sur Amazon Prime Video et sa chaîne Prime Video Ligue 1.

La retransmission de ce match de foot entre le Paris-SG et Brest sera donc accessible uniquement en streaming sur Internet, sur la plateforme Prime Video, réservée aux abonnés (5,99 par mois pour accéder à Prime Video + 12,99 euros par mois pour l'abonnement Ligue 1).