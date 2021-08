Benjamin Mendy : soupçonné de quatre viols, le footballeur en détention provisoire

MENDY. Coup de tonnerre dans le milieu du foot avec l'annonce de la suspension de Benjamin Mendy par Manchester City. Le Français est inculpé et soupçonné de quatre viols.

On attendait un communiqué pour le transfert de Cristiano Ronaldo à Manchester City, c'est finalement un communiqué pour annoncer la suspension de Benjamin Mendy qui est sorti en fin de journée ce 26 août. Selon les mots du club, le champion du monde est suspendu à titre provisoire le temps que la procédure se déroule. "L'affaire est soumise à un processus légal et le club ne peut donc pas faire de commentaires supplémentaires jusqu'à ce que ce processus soit terminé".

Club statement. — Manchester City (@ManCity) August 26, 2021

L'ancien joueur de l'OM ou encore de l'AS Monaco est soupçonné de quatre viols et d'une agression sexuelle, pour des faits survenus entre octobre 2020 et août 2021 dans le comté de Chester (nord-ouest), selon un communiqué de la police britannique. Les plaintes émanent de trois personnes âgées de plus de 16 ans. Benjamin Mendy a été placé en détention provisoire. Une première audience au tribunal aura lieu vendredi 27 août.