Procès de Benjamin Mendy : le footballeur accusé d'un triple viol en une nuit

MENDY. Le footballeur Benjamin Mendy est accusé de huit viols, d'une tentative de viol et d'une agression sexuelle par sept femmes. Les premières plaignantes ont été entendues, mercredi 17 et jeudi 18 août.

[Mis à jour le 19 août 2022 à 14h21] La deuxième plaignante a témoigné, jeudi 18 août 2022, dans le cadre du procès contre Benjamin Mendy, qui est accusé de huit viols. La femme a décrit trois viols survenus lors d'une soirée en octobre 2020. Elle affirme que le footballeur lui aurait confisqué son téléphone puis lui aurait demandé de se déshabiller pour lui rendre. Enfermée dans une chambre de laquelle elle ne pouvait pas sortir, elle aurait été violée à trois reprises par Benjamin Mendy. La veille, mercredi 17 août, la vidéo du témoignage d'une première femme avait été diffusée au tribunal. Dans celle-ci, une victime présumée racontait avoir échappé à une tentative de viol. Elle a décrit un lendemain de soirée chez l'ancien joueur de Manchester lors duquel il a essayé de la violer, après l'avoir surprise dans la salle de bains.

Pour rappel, le procès contre le footballeur Benjamin Mendy est ouvert depuis le 10 août 2022 au tribunal de Chester, en Angleterre. L'homme est accusé par sept femmes, dont une mineure, de huit viols, d'une tentative de viol et d'une agression sexuelle. Il plaide non-coupable pour tous ces chefs d'accusation. Les faits auraient eu lieu entre octobre 2018 et août 2021 dans son manoir, situé à quarante-cinq minutes de Manchester, club pour lequel il jouait à l'époque. Il comparaît aux côtés d'un autre homme, Louis Saha Matturie. Proche de Benjamin Mendy, il est lui-même accusé de huit viols et de quatre agressions sexuelles. Les deux hommes risquent la prison à perpétuité.

Le 15 août 2022, le procureur Timothy Cray a révélé le détail des accusations portées contre le footballeur et Louis Saha Matturie. Il a présenté les deux hommes comme des "prédateurs prêts à commettre de graves abus sexuels", rapporte France info. Benjamin Mendy est accusé de huit viols, d'une tentative de viol et d'une agression sexuelle par sept femmes "vulnérables, terrifiées et isolées", selon les mots du procureur. Il a détaillé le rôle de Louis Saha Matturie, lui-même accusé de huit viols et quatre agressions sexuelles, qui est décrit comme un "rabatteur". Ainsi, il était responsable de "trouver des jeunes femmes et créer des situations où elles pouvaient être violées et agressées sexuellement", poursuit le procureur.

Les accusations contre Benjamin Mendy ont été connues en août 2021. À l'époque, le footballeur est accusé de quatre viols et d'une agression sexuelle par trois personnes. Depuis, sept plaignantes se sont fait connaître. Le joueur de Manchester avait alors été placé en détention provisoire et écroué à la prison d'Altcourse, près de Liverpool. En raison de sa notoriété et d'un taux élevé d'agressions dans cet établissement, le footballeur avait été transféré à la prison de Strangeways, en décembre 2021. Libéré sous caution en janvier 2022, Benjamin Mendy est depuis soumis à un contrôle judiciaire : son passeport lui a été retiré et il doit pointer quotidiennement au commissariat. À la suite des accusations portées contre Benjamin Mendy, le club de Manchester City, dans lequel il jouait, l'a suspendu. Le joueur reste tout de même lié au groupe mancunien jusqu'en 2023.

La plupart des faits reprochés à Benjamin Mendy se seraient déroulés dans son manoir, dans lequel le joueur organisait des fêtes. À leur arrivée, certaines jeunes femmes se faisaient confisquer leur téléphone portable, rapporte Le Parisien. Certaines racontent avoir été enfermées dans des sortes de "panic room". Ces pièces de survie servent aux propriétaires d'une maison à se réfugier en cas de cambriolage ou d'intrusion. Dans un article du Guardian, il est expliqué que les deux femmes qui disent avoir été violées dans ces pièces pensaient être enfermées. "Vous ne pouvez pas entrer de l'extérieur, mais vous pouvez les ouvrir de l'intérieur si vous savez comment faire", détaille le procureur. Or, les deux femmes ne savaient pas comment sortir de ces pièces de survie et seul le footballeur pouvait le faire.

Mercredi 17 août 2022, une première plaignante a été entendue. Son témoignage a été enregistré par la police, puis retransmis lors du procès afin de préserver l'anonymat de la femme et qu'elle n'ait pas besoin de se rendre au tribunal. Pendant plus d'une heure et demie, elle a raconté une soirée d'octobre 2018 durant laquelle, après des jeux d'alcool dans un restaurant, Benjamin Mendy lui aurait dit "quand il aura tourné le dos, je te kidnapperai", rapporte Le Parisien. La jeune femme croit d'abord à une plaisanterie. Elle s'est ensuite rendue au domicile du joueur, où elle s'est endormie en état d'ébriété. À son réveil, elle explique comment le joueur de football serait rentré dans la salle de bains, alors qu'elle prenait une douche et qu'il n'en serait pas sorti, malgré ses demandes répétées. Après lui avoir montré son pénis, en l'empêchant de prendre ses sous-vêtements, il l'aurait assise sur un lit pour tenter de la violer. "Je ne comprenais pas ce qu'il se passait", témoigne-t-elle, expliquant qu'elle n'a pas crié, car elle était sidérée. Déboussolée, elle parvient à partir du manoir et a envoyé un SMS à une amie pour l'informer de ce qui venait de se passer. La jeune femme a porté plainte en août 2021, après avoir appris que Benjamin Mendy avait été arrêté pour viol.

Jeudi 18 août, une deuxième plaignante était entendue au tribunal. Elle accuse Benjamin Mendy de l'avoir violée à trois reprises lors d'une soirée d'octobre 2020. Après avoir rencontré le footballeur dans un bar, elle et ses amies ont été invitées dans son manoir pour une soirée. Arrivée sur place, la femme se fait confisquer son téléphone par le joueur. Après l'avoir suivi dans une chambre pour le récupérer, elle assure que le footballeur lui aurait demandé de se déshabiller pour qu'elle puisse obtenir son téléphone. Selon des propos rapportés par France info, elle aurait affirmé : "Je veux mon téléphone, je ne sais pas à quoi tu penses. Je ne veux pas faire l'amour avec toi". Benjamin Mendy lui aurait alors répondu "de toute façon la porte est fermée à clef". Pour rentrer dans la pièce, le joueur aurait déverrouillé la porte avec son empreinte digitale. La femme raconte ensuite comment le footballeur l'aurait violée trois fois en une vingtaine de minutes et assure avoir saigné après ces rapports. Avant de sortir de la chambre, Benjamin Mendy lui aurait demandé : "Ne dis rien à personne et tu peux venir ici tous les soirs", détaille BFM TV. "Comme si cela avait été un privilège de venir tous les soirs faire ça avec lui", assène la plaignante. Celle-ci a porté plainte trois semaines après les faits.

Le footballeur français plaide non-coupable et nie les dix chefs d'accusation d'infractions sexuelles qui pèsent contre lui. La défense pourra s'exprimer plus tard durant le procès qui devrait durer plus de trois mois. Lors de l'exposé des faits par le procureur du tribunal, Benjamin Mendy est "resté impassible", rapporte France info. Serein depuis le début de son procès, il assure que toutes les relations étaient consenties. Les deux hommes "n'ont laissé transparaitre aucune émotion depuis le début de leur procès", selon Le Parisien.

Au Royaume-Uni, le viol n'est pas qualifié de la même façon qu'en France. Outre-Manche, on considère qu'il y a viol lorsqu'un individu (A) "pénètre intentionnellement le vagin, l'anus ou la bouche d'un individu (B) avec son pénis sans que B consente à cette pénétration et que A ne croit pas raisonnablement que B y consente", explique 20 Minutes. La notion de consentement pourra être interrogée. Dans la justice britannique, les plaignantes ne sont pas au cœur du procès. Enfin, au Royaume-Uni, les peines sont cumulables et un viol peut être de puni de quatre ans de prison à la perpétuité. Poursuivi pour huit viols, Benjamin Mendy pourrait, s'il est reconnu coupable, terminer sa vie en prison.

Dans un article publié en septembre 2021 dans le Parisien, plusieurs de ses proches expliquent qui est Benjamin Mendy, au-delà de ce que le grand public connait et regrettent que personne n'ait été capable de le remettre sur le droit chemin. "Ben est issu d'une famille pauvre", explique le père du gardien Brice Samba qui a accueilli le jeune homme sous son toit pendant six mois au Havre. "Ses parents, aujourd'hui décédés, n'ont jamais eu beaucoup d'influence sur lui. Seul son grand frère, David, a tenté de substituer à ses parents pour tenter de le cadrer, mais il a fini par abandonner (...) Dès qu'il a gagné un peu d'argent grâce au football, au Havre, Benjamin s'est acheté des vêtements de la marque Louis Vuitton. C'était sa façon de se démarquer. Ensuite, à Marseille, cela s'est accéléré avec l'argent, la notoriété et les mauvaises fréquentations (...) Le principal problème de Benjamin, c'est que personne autour de lui n'a été capable de le remettre dans le droit chemin", estime Brice Samba Senior.