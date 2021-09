France - Finlande : horaire, chaîne TV, compo… Tout savoir du match de foot

FRANCE - FINLANDE. L'équipe de France de football affronte son homologue finlandaise, ce mardi 7 septembre 2021, à Lyon, pour les compte des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ? Découvrez aussi la composition probable des Bleus.

L'équipe de France de termine son mini-marathon de trois matchs en six jours par une confrontation face à la Finlande, ce mardi, au Groupama Stadium de Lyon-Décines, toujours dans le cadre de son groupe D de qualification pour la Coupe du monde au Qatar. Après les nuls concédés face à la Bosnie et en Ukraine la semaine dernière, les Bleus se retrouvent sous pression : en cas de nouvelle contre-performance, leur première place serait en effet menacée par cette sélection finlandaise, qui a joué deux matchs de moins et qui possède 5 points au compteur. "Le match de mardi face à la Finlande était important, il le sera encore plus", a résumé, samedi, à Kiev, le sélectionneur Didier Deschamps, avant d'exhorter ses joueurs à "fournir plus pour obtenir plus". Il faudra également faire mieux que lors de la dernière confrontation entre les deux équipes, le 11 novembre dernier. Ce jour-là, Hugo Lloris et ses coéquipiers s'étaient inclinés pour la première fois de leur histoire face à cet adversaire, sur le score de 0-2, à l'issue d'un match certes amical et sans enjeu. Cette fois, le faux pas sera proscrit.

Le coup d'envoi de ce match entre l'équipe de France et la Finlande sera donné à 20h45, ce mardi 7 septembre 2021, depuis le Groupama Stadium (Lyon), qui devrait faire le plein pour l'occasion (57 000 personnes).

Didier Deschamps devrait à nouveau faire évoluer sa composition du départ pour ce match contre la Finlande. Raphaël Varane et Karim Benzema, ménagés contre l'Ukraine, devraient ainsi retrouver une place de titulaire, tandis que Presnel Kimpembe pourrait souffler son tour. La compo probable de la France : Lloris - Dubois, Varane, Zouma ou Lenglet, Digne - Pogba, Tchouaméni - Coman, Griezmann, Rabiot - Benzema.

Cette rencontre de qualification à la Coupe du monde de foot 2022 entre la France et la sélection finlandaise bénéficiera d'une diffusion en clair à la TV ce mardi : c'est TF1 qui assurera la retransmission du match en direct. Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu, les deux commentateurs habituels de la chaîne, seront chargés de faire vivre l'événement aux téléspectateurs.

Pour regarder le match en streaming sur Internet, il faut vous tourner vers le site web de TF1. L'accès est gratuit mais il vous faut renseigner vos identifiants ou procéder à une rapide inscription pour vous connecter au flux vidéo.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Linternaute.com vous proposera de vivre ce France - Finlande en direct commenté mardi soir, avec l'évolution du score et le descriptif des meilleures actions. Vous pourrez aussi découvrir, avant le coup d'envoi, les dernières infos en live et, après le coup de sifflet final, un résumé complet de la rencontre et les premières réactions.