"France - Finlande : les Bleus retrouvent le sourire, le résumé du match"

23:30 - Le résumé du match

Avant de quitter Lyon, Didier Deschamps aura sûrement poussé un grand ouf de soulagement. Le résultat et la manière face à l'Ukraine et la Bosnie ont du donner des maux de tête au sélectionneur français qui a été au coeur des critiques mais qui comme toujours a su se relever. Il y a encore des questions, c'est certain. Et elles ne disparaitront pas ce soir malgré une victoire 2-0 face à la Finlande. Un peu sur leur lancée des 180 dernières minutes, les Bleus ont pataugé face à des Finlandais opportunistes dans ce début de rencontre. Heureusement pour les 55.000 personnes venues au Groupama Stadium, le menu de ce soir fut plus alléchant que ceux de Kiev et de Montpellier. Rayonnant, Antoine Griezmann a su profiter d'une entente radieuse avec Karim Benzema dès leurs premiers échanges pour marquer d'abord d'un somptueux extérieur du pied gauche avant la pause.

Et quand l'un est décisif pour l'autre une première fois, ce dernier l'est (presque) encore une deuxième fois. Après un début de seconde période très animée, Griezmann a récidivé sur une frappe dans un angle très fermé, cette fois, pour doubler la mise et égaliser Platini au classement des buteurs ayant portés le maillot tricolore. Benzema, lui, n'est pas le passeur mais le déclencheur d'un très joli mouvement avec Léo Dubois amenant le but. Les Finlandais auront été les victimes de ce duo très en jambe et très inspiré. Le score aurait pu être un peu plus lourd mais, malgré les encouragements plus que nourris d'un public conquis de retrouver son enfant prodige, Benzema n'a pas su leur offrir le cadeau tant espéré. Peu importe, les gradins combles du Groupama ont vibré car les Bleus ont su redonner du sourire et de la gaité à leurs supporters. Les inquiétudes ne sont pas complètements levées et certaines questions restent, donc, en suspend. Ce soir, tout de même, grâce à sa victoire face à la Finlande, la France est solide leader de sa poule et voit la Coupe du monde au Qatar se rapprocher à grand pas. Il faudra désormais enchaîner pour éviter de faire de ce match un simple sursaut d'orgueil.