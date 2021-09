"France - Finlande : vivez le match en direct !"

FRANCE - FINLANDE. Score et buts en en live, résultat, résumé... Vivez le match en direct entre l'équipe de France et la sélection finlandaise, ce soir, dans le groupe D des éliminatoires de la Coupe du monde de foot 2022.

France - Finlande en direct

21:02 - Gros début de match de Kimpembe Plutôt empreinté dans ses dernières prestations, Presnel Kimpembe fait un très bon début de match. Présent sur le porteur, le tacle au bon moment, sur la trajectoire des passes, le Parisien est au niveau pour le moment dans ce France-Finlande.

20:56 - La frappe de Théo Hernandez ! C'est trop croisé !! Mais la première frappe des Français est là ! Après un corner joué à deux entre Griezmann et Dubois, les Français ont fait tourner jusqu'à trouver Hernandez qui a misé sur une frappe de loin ! C'était bien tenté, ça passe à côté mais c'est accompagné par les applaudissements du Groupama Stadium !

20:51 - Les Bleus réagissent Voilà qui est bien fait ! Benzema a animé le jeu des Bleus dans le rond central jusqu'à avoir l'opportunité pour frapper... mais ça a été contré par la défense de la Finlande. Les Bleus ont obtenu leurs 2 premiers corners mais n'ont pas réussi à toucher ce ballon, battus dans les airs.

20:48 - Première incursion finlandaise Suite à une passe ratée de Varane pour Kimpembe, les Finlandais ont repris le ballon et se sont rapprochés de la surface d'Hugo Lloris jusqu'à obtenir le premier corner de ce France - Finlande ! Mais cela n'a rien donné et les Bleus reprennent la possession.

20:45 - C'est parti ! L'heure de réagir ! France - Finlande c'est parti pour 90 minutes ! Les Finlandais viennent de donner le coup d'envoi !

20:39 - Les joueurs sur la pelouse ! Devant 55.000 spectateurs, les 22 acteurs de ce match viennent de rentrer sur la pelouse du Groupama Stadium ! France - Finlande, c'est dans 5 minutes après les hymnes nationaux.

20:31 - Deschamps : "On sait ce qu'on a à faire" Didier Deschamps a été interrogé sur cette opposition face à la Finlande et ce qu'il attendait de cette équipe. "Ils feront tout pour nous compliquer la tâche, a affirmé le sélectionneur des Bleus. À chaque fois, ils ont une organisation bien précise, autour d'une défense renforcée et des joueurs qui se projettent rapidement vers l'avant. On sait ce qu'on à faire".

20:21 - Avec un 3-5-2, Deschamps change encore Didier Deschamps va donc faire évoluer son équipe en 3-5-2 contre la Finlande. Un nouveau système après le 4-3-3 de France - Allemagne, le 4-2-3-1 de France - Hongrie et France - Portugal, le 3-5-2 de France - Suisse : 3-5-2 et de nouveau le 4-3-3 de France - Bosnie... Bref, tout cela manque de régularité et de stabilité malgré les quelques pépins physiques des uns et des autres.

20:15 - Benzema : "Mon retour à Lyon ? Ça va être spécial" Dans un interview accordé à TF1, Karim Benzema a évoqué rapidement son retour à Lyon avec le maillot des Bleus. "Ce sera très spécial, précise le joueur formé à l'OL. Je n'ai pas encore joué dans ce nouveau stade mais rentrer dans ma ville, là où tout a commencé pour moi... Ça va être spécial".

20:07 - Ça sera sans Coman Kingsley Coman ne sera pas là aujourd'hui. Le joueur du Bayern Munich a quitté ses coéquipiers en raison d'une blessure au mollet. L'ailier français devrait être écarté des terrains une semaine et reprendra donc progressivement avec son club.

20:00 - Les Bleus veulent retrouver la victoire à domicile Après un cinquième match nul consécutif toute compétition confondue, l'équipe de France est dans une mauvaise période. En proie aux doutes, les Bleus comptent bien retrouver la confiance en s'imposant face à la Finlande ce mardi soir et ainsi éviter toute frayeur inutile. Les hommes de Deschamps ont ainsi la possibilité de compter sur son public, aujourd'hui à Lyon. Et cela pèse dans la balance car quand la France joue chez elle, elle est difficile à battre. Sur ces 22 dernières rencontres, elle n'a perdu qu'une seule fois. C'était au Stade de France. Et devinez contre qui ? La Finlande. Évidement. C'était le 11 novembre 2020 et une défaite 2-0 en amical.

19:54 - Le 11 de départ de la Finlande Et voici le 11 de départ de la Finlande pour affronter les Bleus : Hradecky - Uronen, Vaisanen, Arajuuri, O'Shaughnessy, Alho - Schüller, Nissilä, Kamara - Pohjanpalo, Pukki.

19:47 - La composition de l'équipe de France C'est une première pour Théo Hernandez ! Didier Deschamps lui fait confiance pour ce onze de départ avec 3 défenseurs axiaux. Voici la composition de départ pour ce France - Finlande : Lloris - Hernandez, Kimpembe, Varane, Zouma, Dubois - Rabiot, Pogba - Griezmann - Martial, Benzema.

19:41 - Le Groupama Stadium à guichets fermés ce soir Si elle parvient à emballer le match, l'équipe de France pourra compter sur la ferveur de ses supporters, qui seront nombreux ce soir : les 57 000 places mises en vente pour cette rencontre contre la Finlande ont en effet toutes trouvé preneuses. Le Groupama Stadium aura sans doute une attention particulière pour Karim Benzema, qui n'a jamais joué dans cette enceinte (elle n'état pas encore construite lorsqu'il évoluait à Lyon) mais qui a grandi à quelques kilomètres de là, dans le quartier de Bron. "Rentrer dans ma ville, là où tout a commencé pour moi, ça va être très spécial", s'est d'ailleurs enthousiasmé cette semaine l'attaquant des Bleus.