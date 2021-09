PSG - Clermont : horaire, chaîne TV, compo… Tout savoir du match de foot

PSG - CLERMONT. Le Paris Saint-Germain reçoit le Clermont Foot, ce samedi 11 septembre 2021, pour le compte de la 5e journée de Ligue 1. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ? Découvrez aussi la composition probable des deux équipes.

Le PSG a l'occasion de conforter sa place de leader du championnat de France, ce samedi, à l'occasion de la réception de Clermont, fraîchement promu mais qui réalise un début de saison épatant, comme en témoigne sa troisième place au classement. Privé notamment de Neymar et Messi, le Paris-SG peut-il se faire surprendre par les hommes de Pascal Gastien ? "On a tout à gagner sur un match comme ça, il faut croquer dedans" a en tout cas prévenu l'entraîneur de la formation auvergnate. Tout le monde s'attend logiquement à ce qu'on prenne une volée mais on a montré qu'on est capable de faire de bonnes choses (NDLR victoire à Bordeaux, nul à Lyon). Il ne faut pas qu'on soit crispés, mais il faut qu'on ait une certaine appréhension quand même. Si on n'a pas peur, on va au devant d'une grosse désillusion".

Notez bien l'horaire du coup d'envoi de ce match de la 5e journée de Ligue 1 entre le Paris-SG et Clermont : il sera donné à 17h, ce samedi 11 septembre 2021, depuis le Parc des Princes, par Mikaël Lesage, l'arbitre de la rencontre.

Mauricio Pochettino sera privé de plusieurs internationaux sud-américains revenus tardivement de sélection (Neymar, Messi, Navas, Di Maria, Paredes...), et pourrait opter pour une composition de départ organisée en 3-5-2. Mbappé, récemment touché au mollet, pourrait démarrer sur le banc. Verratti, touché au genou est absent. La compo probable du PSG : Donnarumma - Kehrer, Marquinhos, Diallo ou Kimpembe - Hakimi, Herrera, Gueye, Wijnaldum, Nuno Mendes - Icardi, Draxler. Du côté auvergnat, Pascal Gastien pourrait choisir un schéma en 4-2-3-1. La compo probable de Clermont : Desmas - Zedadka, Hountondji, Ogier, N'Simba - Iglesias (cap.), Gastien - Dossou, Berthomier, Allevinah - Bayo

Aucune chaîne en clair ne proposera la diffusion de ce PSG - Clermont puisque le match est programmé sur Amazon Prime Video, via sa chaîne le Pass Ligue 1 disponible sur abonnement payant, via la box de votre téléviseur.

Une retransmission en streaming de ce match de Ligue 1 entre le Paris-SG et Clermont Foot est donc accessible, sur le site de Prime Video (accès payant). Il vous fat souscrire à l'abonnement Amazon Prime (4,99 euros par mois) puis au Pass Ligue 1 (12,99 euros par mois).

Nous vous proposerons par ailleurs de vivre le match en direct commenté samedi, sur cette page, avec le descriptif des temps forts et l'évolution du score en live, puis un résumé complet de ce match de la 5e journée de Ligue 1.