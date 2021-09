"PSG - Clermont : Paris continue sur sa lancée, le résumé du match "

PSG - CLERMONT. Paris n'a pas tremblé face au 3e de Ligue 1 et enchaîné un 5e succès consécutif. Les hommes de Mauricio Pochettino l'ont emporté (4-0) grâce à un doublé d'Ander Herrera (20e, 31e) et des réalisations signées Kylian Mbappé (55e) et Idrissa Gueye (65e). Découvrez le résumé de la rencontre entre Paris Saint-Germain et Clermont pour le compte de la 5e journée de Ligue 1.

19:25 - Le résumé du match Après 4 succès en autant de rencontres, le Paris Saint-Germain, leader du championnat, voulait continuer sur sa bonne lancée en Ligue 1. En face, Clermont, 3e au classement, avait une ambition : celle de rester fidèles aux principes qui lui ont permis de signer un excellent début de saison. Sans Messi, Neymar et Verratti, Paris s'est présenté au Parc des Princes avec un onze de départ remanié et avec certains joueurs dont les jambes étaient sans doute un peu lourdes après la trêve internationale. Mais Paris n'a pas tremblé. Face à un adversaire qui a séduit par son style de jeu, les Parisiens ont livré une prestation convaincante. En première période, c'est Ander Herrera qui a ouvert le score (20e) avant d'inscrire un doublé (31e) pour permettre aux siens de rentrer au vestiaire avec un avantage de deux buts. Dans le second acte Kylian Mbappé a été récompensé de sa très bonne performance (55e), puis c'est Idrissa Gueye qui a profité du très bon travail de l'international français pour creuser un peu plus l'écart (65e). Avec cette nouvelle victoire, Paris enchaîne un 5e succès en 5 matchs et consolide sa première place au classement.

19:15 - Mbappé étincelant encore une fois Auteur d'un doublé face à Clermont, l'avant-centre français s'est vite réconcilié avec le public parisien qui l'avait sifflé à quelques reprises en début de rencontre. Il est désormais impliqué sur au moins un but lors de chacun de ses 10 derniers matches de Ligue 1 (11 buts, 3 passes décisives), égalant sa meilleure série du genre dans l’élite (stat Opta).

19:10 - "Un premier match spécial" L'ancien portier du Milan AC, Gianluigi Donnarumma a fait ses grands débuts au Parc des Princes face à Clermont. S'il a vécu une rencontre tranquille, cette première avait forcément un saveur particulière : "Un premier match c'est toujours spécial. Je suis très content pour la victoire. Je dois avouer que c'était très émouvant cette première, je remercie les supporters pour l'accueil."

19:02 - "On a des principes et on les respecte" Au coup de sifflet final, le portier clermontois a avoué que malgré les bonnes intentions collectives, ils étaient tombés contre des adversaires plus forts : "Aujourd'hui je pense que collectivement nous avons eu trop de d'imprécisions. Ce déchet a été fatal pour nous. Nous étions venus avec des idées et des envies. On des principes et on les respect. Mais ça ne passe pas à chaque fois."

18:55 - Paris n'a pas tremblé Les Parisiens s'imposent finalement (4-0) au terme d'un match maîtrisé. Malgré les absences, la trêve internationale, les hommes de Maurcio Pochettino ont déroulé et enchaîné une 5e victoire consécutive en Ligue 1. 5️⃣ matches

18:52 - ⌛ Fin du match (4-0) ! L’avantage final au score (4-0) du Paris Saint-Germain est plutôt logique au regard des stats proposées après ce duel. Les Parisiens ont en effet un léger ascendant au niveau de la possession de balle mais se sont aussi et surtout montrés plus dangereux en cadrant davantage de tirs 6 tirs contre 3 pour Clermont Foot).

18:48 - Le festival Diallo Coincé à coté du poteau de corner, Diallo s'amuse face à Rashini. Petit pont, feinte de centre et roulette pour le plus grand plaisir des supporters parisiens.

18:46 - Dernier changement pour Clermont Pascal Gastien procède à un dernier changement : Gastien est remplacé par Iglesias.

18:45 - Entrée en jeu de Nuno Mendes ! La recrue parisienne fait ses premiers pas sur la pelouse du Parc. Il a remplacé le milieu de terrain allemand, Julian Draxler.

18:41 - Les Clermontois n'abdiquent pas Malgré l'écart de 4 buts, les Clermontois signent de bonnes séquences de jeu et continuent de tenter de trouver le chemin de filets.

18:38 - Double changement pour le PSG Suite et fin des changements côté parisien. Mauricio Pochettino procède à deux nouveau changements : Mbappé et Kimpembe sont remplacés par Icardi et Bitumazala.

18:35 - La frappe de Billong ! Après une combinaison sur corner repoussée par la défense parisienne, Billong prend le meilleur sur Kehrer et tente une belle frappe enroulée. Le cuir est capté par Donnarumma, vigilant.

18:33 - Double changement pour Clermont Encore du sang neuf côté clermontois. Pascal Gastien procède à deux changements : Dossou et Ogier sont remplacés par Billong et Tell.

18:30 - Double changement pour le PSG Au tour du coach parisien, Mauricio Pochettino, de faire des changements : Gueye et Hakimi sont remplacés par Ebimbe et Kehrer.

18:26 - Gueye marque le 4e but ! Et de 4 pour le PSG. Servi par Draxler, Mbappé dépose Ogier dans la surface et tente sa chance. Sa frappe est déviée par Desmas, le cuir revient sur Gueye qui n'a plus qu'à le pousser de la tête au fond. Et un ⚽️ de la tête d'@IGanaGueye, ce match EST FOU ????#PSGCF63 pic.twitter.com/wfMPJsT0ZK — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 11, 2021

18:23 - ⚽ But pour le Paris Saint-Germain (4-0) ! Nous voilà à 4-0 dans ce PSG - Clermont ! Idrissa Gueye fait trembler les filets à la 65e minute de jeu de cette 2e mi-temps et enfonce un peu plus les Clermontois !

18:22 - Mbappé trop gourmand ! Parfaitement lancé en profondeur par Gueye, le Français accélère et vient défier Desmas. Son piqué passe juste à côté de la cage clermontoise. Il y avait mieux à faire Rafinha était seul devant le but et ne manque pas de lui faire remarquer.

18:20 - Double changement pour Clermont Pascal Gastien décide de faire entrer du sang neuf : Berthomier et Allevinah sont remplacés par Khaoui et Rashani.

18:16 - Mbappé inscrit le troisième but Superbe ouverture de Draxler en direction de Mbappé. La passe prend la défense clermontoise de court, le Français entre dans la surface élimine Desmas et pousse le ballon au fond. Une merveille de passe de Julian Draxler pour un @KMbappe qui élimine facilement le portier clermontois ????#PSGCF63 pic.twitter.com/hkU0DI6Xri — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 11, 2021

18:13 - ⚽ But pour le Paris Saint-Germain (3-0) ! Le score est de 3-0 dans ce PSG - Clermont ! Kylian Mbappe trompe de nouveau la défense adverse à la 55e minute de jeu de cette 2e mi-temps et ajoute un point au compteur des Parisiens !

18:10 - Temps fort clermontois Les hommes de Pascal Gastien ont monopolisé le ballon depuis quelques minutes. Leur bon pressing haut leur permet de récupérer le ballon rapidement.

18:08 - Kimpembe solide ! Combinaison rapide des Clermontois côté droit. Zedadka hérite du cuir dans la surface mais trouve Kimpembe sur sa route qui s'impose physiquement.

18:05 - Hakimi trop court ! Sur une belle séquence parisienne, Herrera dans tous les bons coups renverse le jeu en direction d'Hakimi. L'international marocain est malheureusement un peu court pour reprendre le ballon.

18:03 - Début de la 2e période Le coup d’envoi de la 2e mi-temps a été donné par Mikael Lesage, au Parc des Princes. Le score est de 2-0.