"PSG - Clermont : Paris déroule, le match en direct !"

PSG - CLERMONT. Paris mène désormais (3-0) grâce à un doublé d'Ander Herrera (20e, 31e) et des réalisations signées Kylian Mbappé (55e) et Idrissa Gueye (65e). Vivez le match en direct entre le Paris Saint-Germain et Clermont pour le compte de la 5e journée de Ligue 1.

En direct

Recevoir nos alertes live !

18:33 - Double changement pour Clermont Encore du sang neuf côté clermontois. Pascal Gastien procède à deux changements : Dossou et Ogier sont remplacés par Billong et Tell.

18:30 - Double changement pour le PSG Au tour du coach parisien, Mauricio Pochettino, de faire des changements : Gueye et Hakimi sont remplacés par Ebimbe et Kehrer.

18:26 - Gueye marque le 4e but ! Et de 4 pour le PSG. Servi par Draxler, Mbappé dépose Ogier dans la surface et tente sa chance. Sa frappe est déviée par Desmas, le cuir revient sur Gueye qui n'a plus qu'à le pousser de la tête au fond. Et un ⚽️ de la tête d'@IGanaGueye, ce match EST FOU ????#PSGCF63 pic.twitter.com/wfMPJsT0ZK — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 11, 2021

18:23 - ⚽ But pour le Paris Saint-Germain (4-0) ! Nous voilà à 4-0 dans ce PSG - Clermont ! Idrissa Gueye fait trembler les filets à la 65e minute de jeu de cette 2e mi-temps et enfonce un peu plus les Clermontois !

18:22 - Mbappé trop gourmand ! Parfaitement lancé en profondeur par Gueye, le Français accélère et vient défier Desmas. Son piqué passe juste à côté de la cage clermontoise. Il y avait mieux à faire Rafinha était seul devant le but et ne manque pas de lui faire remarquer.

18:20 - Double changement pour Clermont Pascal Gastien décide de faire entrer du sang neuf : Berthomier et Allevinah sont remplacés par Khaoui et Rashani.

18:16 - Mbappé inscrit le troisième but Superbe ouverture de Draxler en direction de Mbappé. La passe prend la défense clermontoise de court, le Français entre dans la surface élimine Desmas et pousse le ballon au fond. Une merveille de passe de Julian Draxler pour un @KMbappe qui élimine facilement le portier clermontois ????#PSGCF63 pic.twitter.com/hkU0DI6Xri — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 11, 2021

18:13 - ⚽ But pour le Paris Saint-Germain (3-0) ! Le score est de 3-0 dans ce PSG - Clermont ! Kylian Mbappe trompe de nouveau la défense adverse à la 55e minute de jeu de cette 2e mi-temps et ajoute un point au compteur des Parisiens !

18:10 - Temps fort clermontois Les hommes de Pascal Gastien ont monopolisé le ballon depuis quelques minutes. Leur bon pressing haut leur permet de récupérer le ballon rapidement.

18:08 - Kimpembe solide ! Combinaison rapide des Clermontois côté droit. Zedadka hérite du cuir dans la surface mais trouve Kimpembe sur sa route qui s'impose physiquement.

18:05 - Hakimi trop court ! Sur une belle séquence parisienne, Herrera dans tous les bons coups renverse le jeu en direction d'Hakimi. L'international marocain est malheureusement un peu court pour reprendre le ballon.

18:03 - Début de la 2e période Le coup d’envoi de la 2e mi-temps a été donné par Mikael Lesage, au Parc des Princes. Le score est de 2-0.

18:02 - Donnarumma, 3e gardien de l'histoire du PSG En débutant la rencontre face à Clermont, Donnarumma est devenu le 10e joueur italien à porter les couleurs parisiennes et le troisième gardien de l'histoire du PSG après Buffon et Sirigu. Le premier match de @gigiodonna1 ???? pic.twitter.com/7UXxfC2H7V — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 11, 2021

17:56 - "On ne va pas baisser les bras" Après 45 minutes de jeu, le capitaine clermontois a été interrogé sur la première période et confirmé que malgré le score, le style de jeu ne changerait pas : "On savait que ça allait être dur mais on est venu pour jouer. On manque parfois de présence et de placement. Après on joue face à Paris, on savait que ça allait être dur. Mais on ne va pas baisser les bras et revenir en deuxième avec des bonnes intentions."

17:50 - Paris mène à la pause Sans surprise, les Parisiens mènent à la pause grâce à un doublé d'Ander Herrera. Malgré l'écart de deux buts, Clermont n'a pas démérité et offert de belles séquences de jeu. Du très grand @AnderHerrera, en mode buteur, dans ce premier acte ⚽️⚽️ #PSGCF63



???????? #AllezParis pic.twitter.com/C1TjPJYXpP — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 11, 2021

17:47 - C'est la pause à Paris entre PSG et Clermont Tous les voyants sont au vert pour le Paris Saint-Germain : à l’issue de ce premier round, la possession de balle est nettement à l’avantage du Paris Saint-Germain (62% contre 38% pour le Clermont Foot), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 4 tirs cadrés contre 2 tirs cadrés pour le Clermont Foot et qui mène donc logiquement dans cette confrontation.

17:41 - Sauvetage de Zedadka ! Nouveau sauvetage du Clermontois. Cette fois-ci de la tête sur une tentative de Draxler dans la surface. Zedadka dégage le ballon du crâne devant son gardien.

17:40 - Le coup franc de Berthomier Berthomier se charge de tirer un coup franc dangereux dans l'axe. Sa tentative s'écrase sur le mur parisien.

17:36 - Herrera, des stats d'attaquant En trouvant le chemin des filets à deux reprises, Ander Herrera a bien soigné de stats qui ressemblent plus davantage à un attaquant qu'à celles d'un milieu de terrain défensif. Il a désormais inscrit 3 buts depuis le début de la saison et délivré deux passes décisives.

17:34 - Le doublé pour Herrera ! Et de 2 pour l'Espagnol ! Mbappé fixe Hountondji avant de centrer au sol. Ogier repousse le cuir mais Herrera en renard des surface a bien suivi et propulse le ballon au fond des filets. Ça fait 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Il est chaud ????

IL EST CHAUD ????

IL EST BOUILLANT ????



???? Le doublé pour @AnderHerrera ????#PSGCF63 pic.twitter.com/bYgP8tboJs — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 11, 2021

17:31 - ⚽ Deuxième but pour le Paris Saint-Germain (2-0) ! Le Paris Saint-Germain double son avance au Parc des Princes ! Un deuxième but marqué par Ander Herrera à la 31e minute de jeu dans cette 1e mi-temps. Nous voilà à 2 à 0 dans ce PSG - Clermont.

17:30 - Le coup franc de Gastien ! Après un temps fort clermontois, Gastien se charge de frapper un coup franc dangereux. Malheureusement le milieu de terrain loupe sa tentative qui est repoussée par la défense parisienne.

17:26 - Sauvetage de Zedadka ! Hakimi, encore lui, déborde et centre en retrait. Pereira reprend le ballon, mais Zedadka s'interpose in extremis d'un joli tacle glissé.

17:24 - Herrera signe son deuxième but de la saison Alors que Paris semblait en difficulté. Hakimi a débordé côté droit et centré fort devant le but clermontois. Le ballon est dévié par le gardien et revient sur Herrera dont la tête fait mouche. Après verification de la VAR pour une possible position de hors jeu de Mbappé, le but est validé. ⚽️ L'ouverture du score signée @AnderHerrera ⚡️#PSGCF63 pic.twitter.com/MvFFtVtG0V — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 11, 2021