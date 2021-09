"Monaco - Marseille : l'OM s'impose grâce à Dieng, le résumé du match"

MONACO - MARSEILLE. Après un excellent match, l'OM signe une belle victoire en Principauté face à l'AS Monaco sur le score de 2-0, grâce à un doublé de Demba Dieng, ce samedi soir pour le compte de la 5e journée de Ligue 1. Découvrez le résumé de la rencontre.

23:13 - Le résumé du match: une victoire logique pour l'OM Deux semaines après un déplacement sur la Côte d'Azur à Nice qui s'était mal terminé pour les deux équipes, l'OM se rendait samedi soir à nouveau sur la Côte d'Azur, mais un peu plus loin, à Monaco, pour affronter un candidat au podium à la fin de la saison. Le problème, c'est que l'ASM ne ressemble pas pour le moment à l'équipe emballante de la saison passée et semble avoir du mal à se remettre des tours préliminaires disputés au mois d'août. Les Marseillais entament mieux cette rencontre mais Demba Dieng, titulaire surprise en l'absence de Payet, trouve le poteau à deux reprises (13e et 28e). Le jeune attaquant sénégalais persévère et trouve la faille quelques minutes plus tard, profitant des largesses de la défense monégasque (0-1, 37e). Bousculés, les joueurs de Niko Kovac n'arrivent pas à réagir, même après la pause. Et c'est finalement encore Demba Dieng qui va faire la différence en signant un doublé à l'heure de jeu (0-2, 60e), après un bon travail d'Amine Harit, très intéressant pour sa première sous le maillot marseillais. Monaco ne s'en remettra pas. L'OM signe une troisième victoire en quatre matches cette saison et monte sur le podium, alors que l'ASM reste engluée dans la deuxième partie de tableau, à une inquiétante 14e place.

23:06 - OM-Rongier: "Ce qu'on fait, c'est très cohérent" Valentin Rongier, auteur d'un très bon match avec l'OM ce soir à Monaco (0-2), est revenu sur la prestation marseillaise ce soir et plus globalement sur le début de saison de Marseille, au micro de Canal+ Décalé: "Je pense que c'est le système qui perturbe les gens qui nous regardent mais aussi nos adversaires, car ce n'est pas simple. On arrive à s'adapter et à changer notre système en fonction des équipes en face. Aujourd'hui, ça s'est vu. Monaco ne savait pas trop sur quel joueur sortir. Ca nous a permis de profiter des transitions et de faire des différences. Sur ce début de saison, ce qu'on fait c'est très cohérent. Après, on sait que le football ça va très vite. On a des choses à travailler, notamment les transitions défensives. Mais on prend du plaisir et c'est le plus important."

23:01 - OM-Dieng: "Je savais que je pouvais le faire" Double buteur ce soir à Monaco, après avoir touché deux fois le poteau, Demba Dieng a saisi sa chance en inscrivant un doublé face à l'ASM avec l'OM. Le jeune joueur sénégalais avait évidemment le sourire au moment de s'exprimer sur Canal+ Décalé après le coup de sifflet final: "Je suis très content de ma prestation. Je veux remercier toute l'équipe d'avoir permis que ça arrive. Je remercie le coach de m'avoir fait confiance ce soir. Je savais que je pouvais le faire. On m'a dit de me calmer et je me suis calmé, avant de les mettre." La réaction de l'homme du match Bamba Dieng ! ????️ #ASMOM pic.twitter.com/2Dm2DsmAsb — Canal Football Club (@CanalFootClub) September 11, 2021

22:56 - L'OM monte sur le podium Avec cette troisième victoire en quatre matches de Ligue 1 (puisque son match à Nice a été reporté), l'OM monte sur le podium avant la suite de la 5e journée de L1, avec 10 points au compteur. Marseille est 3e, alors que Monaco est bien loin du podium avec cette 3e défaite en 5 rencontres. L'ASM pointe à la 14e place avec 4 points au compteur.

22:51 - ⌛ Fin du match (0-2) ! L’avantage au score (0-2) de l'Olympique Marseille est plutôt logique au regard des chiffres disponibles après ce duel. Les Marseillais ont en effet eu un léger avantage en termes de possession de balle (47%-53%) mais se sont aussi et surtout montrés plus menaçants en cadrant davantage de frappes (5 tirs contre 0 pour AS Monaco).

22:49 - Guendouzi tente sa chance Guendouzi est trouvé dans la surface après un bon travail sur la gauche de De La Fuente. Il déclenche une frappe du gauche puissante mais Nübel détourne !

22:47 - Quatre minutes de temps additionnel Mme Frappart accorde quatre minutes supplémentaires dans cette deuxième période entre l'AS Monaco et l'Olympique de Marseille, qui mène toujours 2-0.

22:44 - Les supporters marseillais ravis Les nombreux supporters de l'Olympique de Marseille présents à Louis-II se font entendre dans cette fin de match. L'OM a réalisé un grand match et file vers une victoire logique.

22:41 - Fofana récolte aussi un jaune C'est au tour de Youssouf Fofana d'écoper d'un carton jaune pour une faute grossière sur Guendouzi au milieu du terrain. Le milieu de terrain français est resté au sol et se plaint de la cheville.

22:38 - L'OM gère la fin de match Les Marseillais ont laissé le ballon aux Monégasques depuis plusieurs minutes mais ne sont pas mis en danger par les joueur de Niko Kovac pour le moment, à dix minutes de la fin de la rencontre.

22:35 - OM: Sampaoli fait deux changements Jorge Sampaoli effectue à son tour deux changements d'un coup. Pol Lirola et Cengiz Ünder sont remplacés respectivement par Pape Gueye et Konrad De La Fuente.

22:31 - Monaco: Kovac fait encore deux changements Niko Kovac effectue ses deux derniers changements dans ce match. Isidor et Diatta remplacent respectivement Ben Yedder et Diop pour les 15 dernières minutes de cette rencontre.

22:28 - Marseille: Harit remplacé Il reste 20 minutes à jouer au stade Louis-II et Amine Harit cède sa place, après 70 bonnes premières minutes sous le maillot marseillais. Il est remplacé par le Brésilien Gerson du côté de l'OM.

22:25 - Harit, bonne première Amine Harit régale pour sa première sous le maillot marseillais et multiplie les gestes techniques intéressants et utiles. Même s'il commence à baisser de pied physiquement.

22:22 - OM: Dieng laisse sa place, touché Visiblement victimes de crampes, Demba Dieng, double buteur ce soir à Monaco, laisse sa place à Luis Henrique pour les 25 dernières minutes du match. Sous les applaudissements des nombreux supporters de l'OM présents dans les tribunes.

22:19 - Monaco: Kovac a fait deux changements Dans la foulée du deuxième but inscrit par Dieng, Niko Kovac décide d'effectuer deux changements. Jean Lucas et Myron Boadu entrent en jeu à la place respectivement de Gelson Martins et de Kevin Volland.

22:18 - Dieng double la mise pour l'OM ! L'Olympique de Marseille et Demba Dieng doublent la mise dans ce match à l'heure de jeu ! Dans la surface, Dieng rate d'abord sa passe pour Arit, mais ce dernier s'arrache pour récupérer. Il parvient à servir Dieng à nouveau. Le Sénégalais se sert de son corps pour bloquer Disasi avant de frapper du droit pour tromper Nübel ! 2-0 pour l'OM.

22:16 - ⚽ Deuxième but pour l'Olympique Marseille (0-2) ! Bamba Dieng inscrit un deuxième but pour l'Olympique Marseille, qui fait le break à la 59e minute de jeu dans cette 2e mi-temps, au Stade Louis II. Les Marseillais se mettent en position de gagner !

22:14 - La défense de l'ASM repousse La défense de Monaco parvient cette fois à écarter le danger sur ce coup franc et les joueurs de Niko Kovac vont tenter de repartir vers l'avant. Mais ce n'est pas simple !

22:13 - Aguilar écope d'un carton jaune Mme Frappart sort un nouveau carton jaune, cette fois adressé à Ruben Aguilar pour une faute grossière sur Luan Peres à l'angle gauche la surface de l'ASM. Coup franc dangereux à venir pour l'OM.

22:09 - C'est dur pour l'ASM Malgré le changement effectué par Niko Kovac à la pause, les Marseillais dominent toujours cette rencontre, qui se complique de plus en plus pour les Monégasques.

22:06 - Tchouaméni voit jaune Aurélien Tchouaméni est dépassé par un dribble d'Amine Harit et fait faute sur le joueur formé au FC Nantes au milieu du terrain. Une faute qui lui vaut un carton jaune.

22:04 - La tête de Volland ! Après un corner repoussé par la défense de l'OM, Aguilar récupère sur la droite et centre à nouveau. Il trouve Volland au premier poteau et l'Allemand dévie de la tête mais le ballon passe juste au-dessus du but marseillais.

22:03 - Monaco: Kovac a fait un changement Niko Kovac, l'entraîneur de l'AS Monaco, a effectué un changement durant la pause. Matsima, en difficulté lors des 45 premières minutes, est remplacé par Aguilar sur le côté droit de la défense monégasque.