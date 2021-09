"Monaco - Marseille : suivez le match en direct !"

MONACO - MARSEILLE. Score et buts en live, résultat, résumé... Vivez le match en direct entre l'AS Monaco et l'Olympique de Marseille, ce samedi soir à partir de 21 heures, pour le compte de la 5e journée de Ligue 1.

En direct

21:03 - Harit évolue dans l'axe Il est intéressant d'essayer de devenir les schémas tactiques des deux équipes en ce début de match. Côté monégasque, on semble finalement se diriger vers une défense à 4, avec Matsima latéral droit, et non vers une défense à 3. Du côté de l'OM, Hamine Arit évolue dans l'axe dans le rôle dévolu à Dimitri Payet depuis le début de la saison. Dieng s'occupe de l'aile gauche.

21:00 - ⏱️ Coup d'envoi au Stade Louis II entre l'AS Monaco et l'Olympique Marseille ! Le coup d’envoi de cette rencontre entre l'AS Monaco et l'Olympique Marseille vient d’être donné par l’arbitre de la rencontre, au Stade Louis II.

20:56 - Les joueurs pénètrent sur la pelouse Les équipes de l'AS Monaco et de l'Olympique de Marseille pénètrent sur la pelouse du stade Louis-II ! Le coup d'envoi sera donné par Mme Frappart dans quelques instants maintenant.

20:52 - Niko Kovac: "C'est une équipe qui ne lâche jamais" Niko Kovac, l'entraîneur de l'AS Monaco, est revenu sur le jeu de l'OM en conférence de presse: "L'Olympique de Marseille a toujours été une grande équipe, nous avons vu leur progression entre la saison dernière. On a bien remarqué qu'ils évoluent avec une grande intensité dans le jeu et beaucoup d'agressivité. C'est une équipe qui ne lâche jamais et marque beaucoup dans le dernier quart d'heure. Elle est bien préparée physiquement. Je ne connais pas leur coach personnellement mais j'ai suivi sa carrière, notamment avec les sélections du Chili et de l'Argentine et maintenant à Marseille. C'est typiquement un entraîneur d'Amérique latine, très positif, avec beaucoup de caractère sur la ligne de touche. Je suis aussi comme cela et je suis impatient d'affronter son équipe. Pour moi, Marseille est l'un des favoris pour le podium en fin de saison."

20:46 - Jorge Sampaoli a un plan pour contrer Monaco Jorge Sampaoli, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, a expliqué en conférence de presse comment il comptait contourner la défense à 3 mise en place par Niko Kovac, souvent utilisée du côté de l'AS Monaco dans les affiches: "D'abord, il faudra être positionnés dans leur camp. On sait que Monaco est l'équipe qui récupère le plus de ballons dans le camp adverse. Ainsi, si nous gardons trop le ballon dans notre camp, ce sera un risque pour nous. On a des alternatives en fonction du jeu de l'adversaire en attaquant une ligne de cinq ou une ligne de quatre. La différence entre ces deux types de lignes défensives, c'est l'amplitude. La ligne de quatre s'attaque beaucoup en jouant à l'opposé en jouant sur la supériorité numérique et le positionnement, la ligne de cinq s'attaque plutôt dans l'axe en profondeur et directement parce que quand tu joues comme ça il te manque un joueur au milieu. Ils ont construit une ligne défensive forte en vue de la Champion's League, même s'ils ne sont pas passés. C'est une équipe qui sait ce qu'elle veut, qui est très forte et qui sera protagoniste des prochains tournois avec ses capacités collectives et individuelles. Nos joueurs ont l'information pour savoir comment perforer la défense, quelle que soit celle qui nous est proposée."

20:38 - 100e confrontation entre Monaco et l'OM Ce match entre l'AS Monaco et l'Olympique de Marseille représente la 100e confrontation entre les deux clubs en Ligue 1. L'OM domine, avec 40 victoires pour 24 matches nuls et 35 défaites mais reste sur un revers lors de son dernier match contre l'ASM (3-1 en Principauté, le 23 janvier 2021). La dernière victoire marseillaise à Monaco remonte au 15 septembre 2019 avec un succès 4-3.

20:30 - Dimitri Payet absent ce soir à Monaco Très intéressant dans ce début de saison, Dimitri Payet n'est pas présent dans le groupe marseillais pour ce déplacement à Monaco en ce samedi soir. Le milieu offensif français souffre d'une petite gêne musculaire à une cuisse depuis le début de la saison. Après une semaine agitée, avec sa convocation à la commission de discipline pour les évènements de Nice-Marseille, il a été décidé de ne pas prendre de risque avec l'ancien joueur de West Ham. Il n'est tout simplement pas dans les meilleurs dispositions physiques et mentales pour débuter ce soir.

20:23 - OM: P. Lopez, Ünder, Dieng et Harit titulaires Jorge Sampaoli a réservé plusieurs surprises dans sa composition d'équipe ce soir pour ce déplacement à Monaco. Pau Lopez fait ses grands débuts dans le but de l'Olympique de Marseille et relègue Mandanda sur le banc, tout comme Amine Harit au milieu du terrain. En l'absence de Payet et de Milik, c'est le jeune Dieng qui occupera la pointe de l'attaque olympienne. Ünder et Lirola seront chargés d'animer les côtés. Le onze de départ de l'OM: P. Lopez - Saliba, Balerdi, Peres - Kamara, Guendouzi - Lirola, Rongier, Harit, Ünder - Dieng. Le ???????? ???????? ???????????????????????? choisi par Jorge Sampaoli pour affronter l'@AS_Monaco ⚔️????



20:15 - AS Monaco: Kovac opte pour un 3-4-3 Pour faire face à l'organisation particulière de Jorge Sampaoli, l'entraîneur de Monaco Niko Kovac a choisi de faire évoluer son équipe en 3-4-3 ce soir. Le jeune Christian Matsima fête sa première titularisation de la saison dans la défense à 3, avec Badiashile et Disasi. Caio Henrique et Gelson Martins seront chargés des côtés. Devant, Ben Yedder sera entouré de Sofiane Diop et de Kevin Volland. Le onze de départ de l'AS Monaco: Nübel - Matsima, Disasi, Badiashile - G. Martins, Fofana, Tchouaméni, C. Henrique - Volland, Ben Yedder, S. Diop. ???????? ???????? ????????

20:08 - Un match à suivre sur Canal+ Décalé Cette 100e confrontation entre Monaco et Marseille en Ligue 1 sera diffusée en France sur Canal+ Décalé. Aucune diffusion en clair n'est prévue à la TV à l'occasion de ce Monaco - OM, ce samedi 11 septembre 2021 (21 heures). Vous préférez regarder le match en streaming ? Sachez que pour suivre ce Monaco - Marseille sur Internet, il vous faut également posséder un abonnement puisque seule la plateforme myCanal propose ce type de diffusion en ligne.