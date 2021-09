Bordeaux - Lens : les Girondins de Bordeaux tombe, revivez les moments clés du match

16:57 - ⌛ Fin du match (2-3) !

C’est le coup parfait pour RC Lens, qui s’impose (2-3) à l’issue de cette rencontre. C’est pourtant les Girondins de Bordeaux qui a affiché le meilleur taux de possession de balle (56% contre 44%) mais ses efforts n’ont pas payé. Les Lensois se sont même montrés plus dangereux devant le but et affichent un meilleur total de tirs cadrés (5 contre 3).