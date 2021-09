Le FC Metz a mal mené son affaire. Au terme de ce match, la possession de balle s’établit en effet largement à son avantage (63%-37%) mais c’est l'ESTAC Troyes qui s’est créé le plus d’opportunités avec 1 tirs cadrés, contre 5 tirs cadrés pour FC Metz, et qui l’emporte finalement sur le score de 0-2.

Possibilité intéressante pour l'ESTAC Troyes mais le cadre s'échappe et cette tentative ne parvient pas à faire trembler les filets.

16:43 - ⚽ Deuxième but pour l'ESTAC Troyes (0-2) !

Xavier Chavalerin inscrit un nouveau but pour l'ESTAC Troyes, qui accentue son avance à la 84e minute dans cette 2e mi-temps, au Stade Saint-Symphorien. Les Messins n'ont plus d'autre choix que de réagir et vite !