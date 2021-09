Barça - Bayern : démonstration bavaroise au Camp Nou, le résumé du match

BARCA - BAYERN. Sans pitié le Bayern Munich s'est imposé sur le score de (3-0) ce soir, sur le terrain du FC Barcelone, grâce des buts de Müller (56e) et Lewandowski (56e, 85e). Un résultat qui lance parfaitement les Bavarois dans cette édition 2021-2022 de la Ligue des champions de foot. Le résumé de la rencontre.

Barça - Bayern en direct

Recevoir nos alertes live !

23:15 - Le résumé du match Le Barça n'a pas existé face au Bayern Munich sur la pelouse du Camp Nou. Pour son premier match de Ligue des Champions après le départ de Lionel Messi, le Barça de Ronald Koeman est tombé, encore une fois, sur un Bayern Munich trop fort pour lui. Malgré une bonne entame de match, les Blaugrana ont succombé aux assauts bavarois avant la pause. C'est le vétéran Thomas Müller (32 ans) qui a ouvert le score face à sa victime préférée. Même musique au retour des vestiaires, des Allemands explosifs et des Espagnols dépassés. Le bulldozer bavarois a logiquement creusé l'écart grâce à Robert Lewandowski (56e). En fin de rencontre, le Polonais a soigné ses statistiques en signant un doublé (85e). Avec cette victoire nette et sans bavure (3-0), les hommes de Nigelsman prennent la tête du groupe E. Côté catalan, pire qu'une défaite c'est une véritable cassure entre les supporters et le club qui s'est opérée sur la pelouse du Camp Nou, le public barcelonais n'hésitant pas à tourner le dos à ses joueurs et à les chambrer en fin de rencontre.

23:04 - Le troisième but signé Lewandowski Découvrez en vidéo le troisième but de la rencontre entre le FC Barcelone et le Bayern Munich, le deuxième de Robert Lewandowski dans le match. Mention spéciale pour le crochet sur Piqué. [???? VIDEO - BUT] ???? #UCL

???????????? 3-0 pour le Bayern !!!

???? Après un poteau de Gnabry, Lewandowski reprend le ballon, couche Piqué et crucifie le Barça !https://t.co/S9QYVdRn18 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 14, 2021

23:01 - Pavard : "Un match complet" Au coup de sifflet final, Benjamin Pavard a livré ses impressions au micro de beIN Sports : "C'était un match complet. On a toujours maintenu la pression. On a défendu en avançant. Il faut continuer comme ça sur le même rythme. Avec Nagelsman on est dans la continuité de ce qu'on faisait l'année dernière. Cette année on est peut être plus disciplinés à la perte de balle. Une chose est sûre, prend beaucoup de plaisir tous ensemble."

22:54 - Le Bayern en tête du groupe E ! Impressionnante victoire du Bayern Munich face au FC Barcelone qui permet aux hommes de Nagelsman de prendre la tête du groupe. Grâce à ce succès (3-0) et le match nul (0-0) entre Benfica et le Dinamo Kiev, le Bayern Munich est désormais seul leader de son groupe avec 3 points.

22:52 - Démonstration au Camp Nou Les Bavarois n'ont fait qu'une bouchée des Barcelonais au Camp Nou. Les hommes de Nagelsman ont déroulé et se sont logiquement imposés (3-0) grâce à des buts signés Müller (56e) et Lewandowski (56e, 85e).

22:49 - ⌛ Fin du match (0-3) ! L’avantage au score (0-3) du Bayern Munich est plutôt logique au regard des stats proposées au terme de ce match. Les Munichois ont en effet eu un petit ascendant au niveau de la possession de balle (49%-51%) mais se sont aussi et surtout montrés plus menaçants en cadrant davantage de frappes (8 tirs contre 0 pour FC Barcelone).

22:45 - Et de 3 pour le Bayern ! Le Bayern Munich continue sa démonstration face au FC Barcelone. La frappe de Gnabry s'écrase sur le poteau de Ter Stegen. Le ballon revient sur le Polonais, qui enrhume Piqué d'un joli crochet et ne laisse aucune chance au portier barcelonais. Doublé de Robert Lewandowski et (3-0) pour les Bavarois. ???? @lewy_official ???? pic.twitter.com/ddAjFgzDzH — FC Bayern München (@FCBayern) September 14, 2021

22:42 - ⚽ But pour le Bayern Munich (0-3) ! Ça sent la correction pour le FC Barcelone, au Camp Nou. Robert Lewandowski marque un nouveau but pour le Bayern Munich à la 85e minute dans cette 2e mi-temps. Le score passe à 0-3.

22:40 - La frappe de Sabitzer ! Gnabry trouve Sabitzer dans la surface, le Bavarois tente sa chance. Ça passe juste à côté.

22:39 - Triple changement pour le Bayern Trois nouveaux changements pour le Bayern Munich : Coman, Stanisic et Sabitzer remplacent Sané, Süle et Müller.

22:38 - Carton jaune pour Gavi Le jeune blaugrana écope d'un carton jaune pour un excès d'engagement.

22:35 - Les jeunes barcelonais brillent Ronald Koeman a fait entrer en jeu ses pépites comme Gavi, Baldé et Demir. Les jeunes pousses catalanes sont à la hauteur dans cette fin de rencontre, pour le plus grand bonheur du public du Camp Nou.

22:32 - Carton jaune pour Upamecano Grosse faute du défenseur bavarois, coup de genou dans le dos de Depay. Carton jaune logique pour le Français.

22:31 - Nouveau changement pour le Barça Encore une changement pour Koeman : Alba est remplacé par le jeune Baldé.

22:29 - L'intensité a baissé d'un cran Avec ce score de deux buts d'écart et ces nombreux changements côté Bayern et Barça, l'intensité n'est plus la même qu'en début de rencontre. Ça ronronne dans ce dernier quart d'heure.

22:28 - Changement pour le Bayern Nouveau changement pour les Bavarois : Musiala et remplacé par Gnabry.

22:26 - Coutinho tente sa chance ! A peine entré en jeu, le Brésilien tente une frappe enveloppée à l'entrée de la surface. Ça passe à côté de la cage de Neuer. Il a au moins le mérite de tenter.

22:23 - Double changement pour le Barça Encore deux changements pour Ronald Koeman : De Jong et Garcia sont remplacés par Coutinho et Mingueza.

22:21 - Double changement pour le Bayern Deux Français font leur entrée sur la pelouse du Camp Nou : Hernandes et Coman font leur entrée en jeu à la place de Pavard et Musiala.

22:19 - Le Barça à la peine Que c'est dur pour les Barcelonais depuis le deuxième but bavarois. Les hommes de Nagelsman sont en train de rouler sur les Catalans. Chaque action est dangereuse pour le Bayern.

22:19 - Double changement pour le Barça Ronald Koeman procède à deux changements : Busquets et Roberto sont remplacés par Gavi et Demir.

22:15 - Le but du break signé Lewandowski ! La frappe de Davies est contrée, le cuir revient sur Musiala dont la frappe s'ecrase sur le poteau gauche de Ter Stegen. Le Polonais a parfaitement suivi et pousse le ballon au fond de la semelle. Un vrai geste d'attaquant. Et ça fait (2-0) pour le Bayern face au Barça. ???? @lewy_official #FCBFCB #MiaSanMia pic.twitter.com/k5oXzII1M7 — FC Bayern München (@FCBayern) September 14, 2021

22:13 - ⚽ Deuxième but pour le Bayern Munich (0-2) ! Robert Lewandowski inscrit un nouveau but pour le Bayern Munich, qui accentue son avance à la 56e minute dans cette 2e mi-temps, au Camp Nou. Les Barcelonais sont désormais contraints de réagir désormais !

22:10 - Domination bavaroise Les hommes de Nagelsman ont mis le pied sur le ballon dans cette seconde période. Les Barcelonais sont à la rue depuis la reprise.