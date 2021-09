"Séville - Salzbourg : le FC Séville égalise, le match en direct"

FC Séville - FC Salzbourg. On en est à la mi-temps de cette affiche de Ligue des Champions UEFA entre le FC Séville et le FC Salzbourg, ce mardi 14 septembre 2021. Séville et Salzbourg en sont à ce stade à un match nul, avec un score de 1-1. La 2e mi-temps s'annonce cruciale au Ramon Sanchez Pizjuan de Séville !

19:33 - C'est la mi-temps à Séville entre Séville et Salzbourg Pour le moment, le FC Salzbourg tient le choc : à la pause, la possession de balle est en faveur du FC Salzbourg (52% contre 48% pour le FC Séville), mais les deux équipes se sont créées autant d’opportunités avec 1 tirs cadrés et le score reste de parité (1-1). 19:32 - Coup franc pour le FC Salzbourg Le FC Salzbourg bénéficie d' un coup franc dans cette 1e mi-temps, qui va être frappé dans quelques instants. Nous en sommes à la 45e minute de jeu au Ramon Sanchez Pizjuan. Nous en sommes à 7 coup francs pour le FC Séville et 12 coup francs pour le FC Salzbourg. 19:31 - Coup franc pour le FC Séville Le FC Séville gagne un coup franc dans cette 1e période, qui va être frappé dans quelques secondes. Nous jouons la 45e minute de jeu au Ramon Sanchez Pizjuan. Nous en sommes à 7 coup francs pour le FC Séville et 11 coup francs pour le FC Salzbourg. 19:27 - Tir non cadré pour le FC Salzbourg Opportunité intéressante pour le FC Salzbourg mais ce n'est pas cadré et cette frappe ne parvient pas à trouver la faille. 19:26 - Occasion pour FC Séville Belle opportunité pour le FC Séville alors que nous jouons la 42e minute au Ramon Sanchez Pizjuan. 19:26 - ⚽ Egalisation du FC Séville (1-1) ! Le match est relancé : le FC Séville revient au score à la 42e minute de jeu dans cette 1e mi-temps. C'est Ivan Rakitic qui a remis les compteurs à zéro. Nous en sommes à 1 à 1 au Ramon Sanchez Pizjuan ! 19:26 - Penalty pour le FC Séville ! Le FC Séville obtient un penalty à la suite de cette faute commise par Maximilian Wober, à la 41e minute de jeu dans cette rencontre. 19:26 - L'arbitre a pris sa décision La décision est tombée pour le FC Séville : penalty. Le jeu se poursuit dans cette 1e période. 19:25 - Arbitrage vidéo en cours Le jeu est arrêté à Séville : Aleksey Kulbakov hésite à signaler un penalty pour le FC Séville et fait appel à ses collègues de la vidéo. 19:24 - Coup franc en faveur du FC Séville Le FC Séville gagne un coup franc dans cette 1e période, qui va être frappé dans quelques secondes. Nous atteignons la 39e minute de jeu au Ramon Sanchez Pizjuan. Nous en sommes à 6 coup francs pour le FC Séville et 11 coup francs pour le FC Salzbourg. 19:23 - Touche en faveur du FC Salzbourg Le FC Salzbourg obtient une touche à la 39e minute dans cette partie (0-1) , le jeu se poursuit. 19:23 - Touche en faveur du FC Séville Le FC Séville récolte une touche à la 39e minute dans cette rencontre (0-1) et reprend la possession. 19:22 - Coup franc pour le FC Salzbourg L'arbitre accorde un coup franc en faveur du FC Salzbourg. Le bilan des ces coups francs : 5 pour le FC Séville et 11 pour le FC Salzbourg. Le score est toujours de 0 - 1. Nous en sommes à la 38e minute de jeu. 19:22 - Coup franc en faveur du FC Salzbourg Le FC Salzbourg gagne un coup franc dans cette 1e mi-temps, qui va être joué dans quelques instants. Nous disputons la 37e minute de jeu au Ramon Sanchez Pizjuan. Nous en sommes à 5 coup francs pour le FC Séville et 11 coup francs pour le FC Salzbourg. 19:21 - Le penalty est loupé (0-1)! Le penalty n'est pas converti parLuka Sucic, qui ne saisit pas l'occasion de faire évoluer le tableau d'affichage. 19:21 - Penalty pour le FC Salzbourg ! L'arbitre siffle un penalty en faveur FC Salzbourg_ determinantFC Salzbourg. 19:19 - Tir non cadré pour le FC Séville Le FC Séville tente de trouver l'ouverture mais la tentative est imprécise. 19:19 - Corner en faveur du FC Séville Voilà probablement l’occasion pour le FC Séville de revenir au score dans cette rencontre, avec ce corner, son 4e aujourd’hui, qui va être frappé dans quelques instants. Le rappel du score : 1-0 en faveur du FC Salzbourg. 19:19 - Coup franc pour le FC Séville Aleksey Kulbakov signale un coup franc au bénéfice du FC Séville. Le bilan des ces coups francs : 5 pour le FC Séville et 9 pour le FC Salzbourg. Le score est toujours de 0 - 1. Nous disputons la 34e minute de jeu. 19:18 - Touche en faveur du FC Séville Le FC Séville récolte une touche alors que nous atteignons la 34e minute dans cette partie (0-1) et reprend la possession. 19:17 - Touche pour le FC Séville L'arbitre de la rencontre signale à l'instant une touche en faveur du FC Séville, qui reprend le contrôle de la balle. Le rappel du score entre les deux équipes : 0-1. 19:12 - Coup franc pour le FC Salzbourg L'arbitre signale un coup franc au bénéfice du FC Salzbourg. Le bilan des ces coups francs : 4 pour le FC Séville et 9 pour le FC Salzbourg. Le score est toujours de 0 - 1. 19:12 - Coup franc pour le FC Salzbourg L'arbitre signale un coup franc au bénéfice du FC Salzbourg. Le bilan des ces coups francs : 4 pour le FC Séville et 9 pour le FC Salzbourg. Le score est toujours de 0 - 1. Nous atteignons la 28e minute de jeu. 19:12 - Coup franc en faveur du FC Salzbourg L'arbitre accorde un coup franc pour le FC Salzbourg. Les stats concernant ces coups francs : 4 pour le FC Séville et 9 pour le FC Salzbourg. Le score est toujours de 0 - 1. Nous en sommes à la 27e minute de jeu. 19:11 - Coup franc pour le FC Salzbourg L'arbitre siffle un coup franc en faveur du FC Salzbourg. Les stats concernant ces coups francs : 4 pour le FC Séville et 7 pour le FC Salzbourg. Le score est toujours de 0 - 1. Nous jouons la 26e minute de jeu. 19:10 - Carton jaune pour Youssef En-Nesyri (FC Séville) Youssef En-Nesyri, le joueur du FC Séville, hérite d' un avertissement à la 26e minute, dans cette 1e période.

Les stats du match