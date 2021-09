"Bruges - PSG : pronostic, chaîne TV, compo... Tout savoir du match de foot"

BRUGES - PSG. Le Paris Saint-Germain se déplace en Belgique, sur le terrain du Club Bruges, ce mercredi 15 septembre 2021, pour le compte du groupe A de la Ligue des champions. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaine et à quelle heure voir le match en direct ?

Le PSG entame ce mercredi, sur la pelouse du Club Bruges (également appelé FC Bruges), une nouvelle campagne de Ligue des champions avec cette fois la pancarte de favori bien accrochée sur le dos. Renforcée notamment par l'arrivée au mercato de Lionel Messi, qui devrait être associé pour la première fois en tant que titulaire à Kylian Mbappé et Neymar, la formation parisienne a en effet de quoi faire peur au gratin du foot européen. Reste à savoir si Paris parviendra, sur le long terme à trouver la formule lui permettant de garantir l'équilibre collectif et faire briller ses individualités. "Nous sommes là pour nous battre à chaque match et quand on entre sur le terrain, il n'y pas de noms, pas de stars, il faut se sacrifier pour l'équipe", a d'ailleurs rappelé le capitaine Marquinhos, aujourd'hui, en conférence de presse. A ce titre, cette rencontre face à Bruges fera figure de bon test, même si les hommes de Mauricio Pochettino semblent disposer d'une belle large sur leur adversaire, avec une cote de victoire qui ressort autour de 1,20 euro, tandis que le résultat nul est coté à plus de 6/1 et le succès brugeois à plus de 10/1.

Toutes les infos pour regarder la Ligue des champions sur CANAL +

L'horaire choisi pour ce match de poule de Ligue des champions entre le FC Bruges et le Paris-SG est assez classique : le coup d'envoi sera donné à 21h, ce mercredi 15 septembre 2021, depuis le Jan Breydel Stadion, par l'arbitre suisse Sandro Scharer.

Mauricio Pochettino devrait articuler sa composition de départ en 4-3-3. Marco Verratti, blessé, et Idrissa Gueye, suspendu, manqueront à l'appel au milieu de terrain et devraient être suppléés par Ander Herrera et Danilo Pereira (ou Leandro Paredes), tandis que Abdou Diallo, au profil plus défensif, pourrait être préféré à Nuno Mendes sur le flanc gauche de la défense. Enfin en attaque, le trio magique composé de Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar devrait être aligné pour la première fois d'entrée. La compo probable du PSG : Navas - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Herrera, Danilo, Wijnaldum - Messi, Mbappé, Neymar.

En France, ce match entre Bruges et le Paris-SG ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV : ce sont en effet Canal+ et la chaîne RMC Sport 1 qui assureront la retransmission de la rencontre en direct.

Pour regarder ce match de foot entre le FC Bruges et le PSG en streaming, il faut vous diriger vers la plateforme de Canal+ ou vers le site Internet de RMC Sport. L'accès au flux vidéo est également conditionné à la souscription d'un abonnement payant.

Comment regarder la Ligue des champions sur CANAL + ?

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Notez également que nous vous proposerons de vivre ce match Bruges - PSG en direct commenté mercredi soir, avec l'évolution du score et le descriptif des meilleures actions en live, puis un large résumé de la rencontre.