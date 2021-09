"Bruges - PSG : suivez le match en direct !"

BRUGES - PSG. Score et buts en live, résultat, résumé... Vivez le match en direct entre le Club Bruges et le Paris-SG, ce soir, comptant pour le groupe A de la phase de poules de la Ligue des champions de foot.

Bruges - PSG en direct

21:00 - ⏱️ Coup d'envoi au Stade Jan Breydel entre le FC Bruges et le Paris Saint-Germain ! Le coup d’envoi de cette confrontation entre le FC Bruges et le Paris Saint-Germain vient d’être donné par l’arbitre de la rencontre, au Stade Jan Breydel.

20:57 - Les joueurs sur la pelouse Les joueurs viennent d'entrer sur la pelouse du stade Jan Breydel pour ce Bruges - PSG ! Le coup d'envoi est à 21h pile ! La Ligue des champions reprend cette semaine et après Lille hier, place au club de la capitale dans quelques minutes !

20:51 - N'Soki retrouve le PSG : "C'était écrit" "Stanley N'Soki, formé au PSG, est parti de son club il y a deux ans pour aller jouer à Nice où le natif de Poissy a finalement rebondi à Bruges une saison après. Il affronte ce soir Paris et "forcément, ça fait bizarre de retrouver le PSG à peine quelques semaines après avoir intégré mon nouveau club, a déclaré le joueur à Goal. C’était sans doute écrit oui, il n’y a pas de doute je pense".

20:36 - Où en est Bruges avant le PSG ? Le Club Bruges est actuellement leader du championnat belge avant ce match de Ligue des champions face au PSG. Les hommes de Philippe Clement sont en tête avec 14 points (4 victoires, 2 nuls et 1 défaite). Mais Bruges a lourdement été battu par le KAA Gent sur le score de 6 buts à 1 le 29 août dernier.

20:35 - Les Parisiens ont fait le déplacement Les joueurs du Paris Saint-Germain pourront compter sur le soutien de leur supporters qui se sont déplacés en masse ce soir pour ce match contre Bruges. En tout, 1400 Parisiens seront présents au stade Jan-Breydel.

20:28 - Un but presque assuré pour le PSG Le PSG est une équipe qui a l'habitude de marquer en phase de poule de la Ligue des champions. Lors des 32 derniers matchs du club de la capitale, ce dernier a au moins marqué 1 but à chaque fois. Les statistiques sont, certes, faites pour êtres contredites mais avec cette attaque...

20:22 - Pochettino : "Navas ? Une question de choix" C'est une question dont Mauricio Pochettino se serait bien passée. Navas ou Donnarumma ? "Malheureusement il n'y a qu'un seul qui peut jouer, regrette presque l'entraîneur du PSG au micro de Canal+. Où alors, il faut changer les règles du football. Ce sont deux grands gardiens, ce n'est qu'une question de choix".

20:15 - Comment regarder la rencontre ? C'est la mode, pour suivre un match, il y a plusieurs diffuseurs. Pour ce Bruges - PSG, comptant pour la première journée de la Champion's League, Canal + et RMC Sport vous "offre" la possibilité de regarder le match. Pour ce qui est du streaming, vous avez la possibilité d'aller sur l'application MyCanal. Pour ce qui est de RMC Sport, allez directement sur leur site rmcsport.tv.

20:09 - La composition de Bruges Et voici la composition de Bruges pour affronter le Paris Saint-Germain et ses stars. Le 11 de départ : Mignolet - Mata, Hendry, Nsoki - Sowah, Rits, Balanta, Vanaken, Sobol - Lang, De Ketelaere

20:05 - La composition du PSG, le trio de feu présent Voici la composition du PSG pour affronter Bruges pour ce premier match de Ligue des champions de la saison : Navas - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Herrera, Paredes, Wijnaldum - Neymar, Mbappé, Messi.

19:53 - Mignolet (Bruges) : "Il ne faudra pas seulement défendre" Simon Migolet, le gardien de la formation belge, s'est également exprimé avant ce match Bruges - PSG, en confiant notamment : "Bien sûr nous savons qu’ils ont beaucoup de qualités individuelles, ce sera très difficile de ne pas prendre de but, je ne pourrai pas le faire seul. Notre plan consistera à défendre ensemble, mais aussi de trouver comment leur faire mal et marquer, pas seulement défendre (...) C’est un challenge de jouer contre Messi bien sûr. J’ai beaucoup de respect pour lui car c’est un joueur de classe mondiale. Les stats et les trophées sont là, mais ça reste un match avec le même ballon, le même terrain… On devra être à 100 %".

19:41 - Pochettino (PSG) se méfie de Bruges S'il n'a évidemment pas refusé le statut de favori avant ce Bruges - PSG, l'entraîneur parisien a invité à la prudence, hier, devant la presse, à l'heure d'évoquer son adversaire. "C’est une équipe qui joue bien, qui a dominé le championnat belge ces dernières années, a-t-il rappelé. C'est une équipe physique, qui joue un football attractif et peut changer de système, comme lors des derniers matches où elle est passée du 5-3-2 au 4-3-3. Elle peut varier son jeu. On sait qu’en Ligue des champions, ce sont les meilleures équipes d'Europe. On doit avoir du respect pour eux et mettre tous les ingrédients pour gagner ce match".

19:32 - Bruges fait profil bas avant de défier le PSG "Normalement, on n’a aucune chance", a estimé cette semaine Bart Verhaeghe, le président du Club Bruges, avant d'affronter le PSG. Son entraîneur Philippe Clément s'est, lui, montré un peu moins pessimiste en indiquant : "J'ai dit cette à mes joueurs que ces stars sont aussi des joueurs avec deux bras et deux jambes. Ils ont beaucoup de qualité, mais nous aussi. En termes de préparation, ce pourrait être l'un des matchs les plus faciles de la saison, car nous n'avons qu'à gagner et rien à perdre (...) Nous n'allons certainement pas rester 90 minutes devant notre but. Nous avons travaillé le jeu défensif mais aussi le jeu offensif. Nous avons mis un plan en place".

19:25 - Quelle composition de départ pour Paris ? Avant ce Bruges - PSG, Mauricio Pochettino n'a pas souhaité dévoiler ses intentions devant la presse, notamment en ce qui concerne le poste de gardien de but. "Nous déciderons match après match, je pense que c’est le plus juste pour tous les joueurs, a-t-il simplement indiqué hier. Nous sommes heureux d’avoir deux gardiens comme Keylor (Navas) et Gigi (Donnarumma) parce que ça augmente la concurrence, le niveau, et ça nous offre des options différentes pour chaque rencontre". Plus expérimenté, Navas pourrait toutefois être titularisé ce soir. Devant, lui, en l'absence de Sergio Ramos, blessé, la paire Marquinhos - Kimpembe sera aligné avec probablement Achraf Hakimi et Abdou Diallo dans les couloirs. Au milieu de terrain, Paris sera privé de Marco Verratti, blessé, et d'Idrissa Gueye, suspendu, et devrait miser sur Danilo Pereira ou Leandro Paredes au poste de sentinelle, accompagné de Georginio Wijnaldum et Ander Herrera. Enfin en attaque, aucune surprise n'est à attendre, d'autant qu'Angel Di Maria est suspendu : Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar devraient bien démarrer le match. La compo probable du PSG : Navas - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, DIallo - Herrera, Danilo Pereira ou Paredes, Wijnaldum - Messi, Mbappé, Neymar.

19:19 - Le trio Mbappé-Messi-Neymar très attendu L'une des attractions de la soirée devrait aussi être la présence simultanée de Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar dans la composition de départ du PSG. Les trois joueurs n'ont pas encore été alignés ensemble depuis le début de la saison et leur association fait saliver de nombreux fans de foot, qui attendent notamment de savoir comment le trio sera articulé sur le terrain face à Bruges. Messi sera-t-il positionné en meneur de jeu derrière ses deux compères ou sur l'aile droite ? Le trio sera-t-il capable de s'organiser à la perte de balle pour ne pas déséquilibrer le bloc ? Réponses dans moins de deux heures désormais...

19:11 - Un arbitre suisse au sifflet L'UEFA a désigné le jeune Sandro Schärer (33 ans) pour arbitrer ce Bruges - PSG. Ce dernier n'a officié que sur deux matchs de Ligue des champions par le passé (Barça - Ferencvaros et Bayern Munich - Lokomotiv Moscou l'année dernière). Il était également au sifflet lors du récent France - Bosnie, le 1er septembre dernier, qui s'était conclu sur le score de 1-1. Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé, qui étaient présents sur la pelouse ce soir-là, espèrent bien sûr obtenir un autre résultat, aujourd'hui, en Belgique.

19:04 - Le bilan des confrontations entre les deux équipes Le Club Bruges (ou FC Bruges) et le PSG s'affrontent ce soir pour la troisième fois de leur histoire en match officiel. Les deux clubs s'étaient en effet déjà affrontés lors de la phase de poules de la Ligue des champions en 2019. Paris s'était à l'époque imposé sur le score de 5-0 en Belgique avant de l'emporter 1-0 au Parc des Princes. "La dernière fois que nous sommes venus ici, nous avons joué contre une équipe courageuse, qui court beaucoup, ils nous avaient beaucoup mis en difficulté, surtout en première mi-temps", a toutefois rappelé hier Marquinhos, le capitaine parisien. Par ailleurs, Paris a également été opposé à deux reprise en amical face au Brugeois, avec deux défaites à la clé (0-2 en 1996, 0-2 en 2006).