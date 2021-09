"Marseille - Rennes : horaire, chaîne TV, compo… L'actu du match"

MARSEILLE - RENNES. L'OM défie le Stade Rennais dans un duel d'Européens, ce dimanche, 19 septembre 2021, pour le compte de la 6e journée de Ligue 1. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match en direct ? Le point, également, sur la composition probable de chaque formation.

C'est un joli choc qui est proposé ce dimanche entre l'Olympique de Marseille et Rennes, qui ont tous les deux obtenu un résultat mitigé cette semaine en Europa League (match nul) et qui espèrent retrouver le goût de la victoire ce week-end. L'OM, toujours invaincu en championnat, semble toutefois partir légèrement favori face à une formation du Stade Rennais qui se montre plus irrégulière depuis le début du championnat (une victoire, deux nuls, deux défaites). Néanmoins, les dernières confrontations entre les deux équipes laissent présager d'un match assez indécis : sur les cinq derniers face-à-face, les Olympiens se sont sont imposés à deux reprises, les Bretons une fois, pour deux matchs nuls. Faites vos jeux !

Notez bien l'horaire du coup d'envoi de ce match de la 6e journée de Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais : il sera donné à 17h, ce dimanche 19 septembre 2021, depuis le stade Vélodrome, par Willy Delajod, l'arbitre de la rencontre.

Dans le camp de l'Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli devrait à nouveau articuler sa composition de départ en 3-2-4-1. La compo probable de l'OM : Lopez ou Mandanda - Balerdi, Saliba, L.Peres - B.Kamara, Gueye - Lirola, Guendouzi, Gerson, Ünder - Payet. Du côté rennais, Bruno Genesio devrait notamment miser en attaque sur Guirassy et Laborde en l'absence de Terrier et Doku. La compo probable de Rennes : A.Gomis - H.Traoré (cap.), Badé, Aguerd, Meling - Bourigeaud, Santamaria, Tait - Sulemana, Laborde, Guirassy.

Aucune diffusion en clair n'est prévue à la TV, ce dimanche, à l'occasion de ce Marseille - Rennes. Pour suivre le match en direct à la télévision, il faudra en effet se tourner Canal+ Sport, la seule chaîne à proposer, en France, la retransmission de la rencontre en live.

Vous préférez regarder le match en streaming ? Sachez que pour suivre ce Marseille - Rennes sur Internet, via votre ordinateur ou votre tablette par exemple, il vous faut également posséder un abonnement puisque seule la plateforme mycanal, propose ce type de diffusion en ligne.

Ce match OM - Rennes sera également à vivre en direct commenté sur notre site (rendez-vous sur cette page), avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions en live. Découvrez aussi, au coup de sifflet final, les premières réactions des joueurs et des entraîneurs.