"Marseille - Rennes : l'OM surclasse le Stade Rennais, le résumé du match"

19:20 - Le résumé du match

C'était l'affiche de ce dimanche après-midi. Après la parenthèse européenne, Marseille et Rennes se retrouvaient sur la pelouse du Vélodrome pour le compte de la 6e journée de Ligue 1. Fort d'un match nul encourageant obtenu face aux Spurs de Tottenham, le Stade de Rennais se présentait chez les Phocéens avec l'espoir de renouer avec la victoire après deux défaites consécutives en championnat. De son côté l'Olympique de Marseille voulait confirmer son excellent début de saison en signant un troisième succès d'affilée. La rencontre a très vite tourné à l'avantage des Marseillais qui ont débuté la rencontre pied au plancher. Avec 67% de possession et quelques actions chaudes dont une frappe de Guendouzi sur la barre transversale, les hommes de Jorge Sampaoli ont totalement maîtrisé leur adversaire dans les 45 premières minutes. Mais malgré une supériorité évidente dans tous les compartiments du jeu, Marseille est rentré au vestiaire sans ouvrir le score. Il a fallu attendre quelques minutes à peine dans le second acte pour que Dieng, l'homme en forme côté marseillais, inscrive le premier but de la rencontre (49e). Convaincants dans le jeu et efficaces dans les derniers mètres, les Phocéens ont ensuite inscrit le but du break par l'intermédiaire de Harit (71e). Score final (2-0) pour l'Olympique de Marseille qui s'empare de la 2e place du championnat avec un match en moins et signe un troisième succès consécutif. Coup dur pour Rennes qui enchaîne un troisième revers d'affilée et chute à la 16e place.