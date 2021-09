"Marseille - Rennes : suivez le match en direct !"

MARSEILLE - RENNES. Score et buts en live, résultat, résumé... Vivez le match en direct entre l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais, cet après-midi, comptant pour la 6e journée de Ligue Uber Eats.

Marseille - Rennes en direct

17:28 - Payet et Guendouzi en forme Excellent début de rencontre des Marseillais mais surtout de Guendouzi et Payet, très disponibles pour leurs coéquipiers et efficaces dans les transmissions.

17:26 - Lopez s'empare du ballon Contre rapide des Rennais, Laborde tente de trouver Guirassy dans la surface. Vigilant, Lopez sort de ses cage et capte le cuir.

17:24 - Les Rennais dégagent le danger Regroupés dans leur moitié de terrain, les Rennais tentent tant bien que mal de dégager le danger. Cette fois-ci c'est Dieng, bien trouvé par Guendouzi qui a bien failli faire la différence dans la surface rennaise.

17:21 - La frappe de Santamaria ! Premier corner pour le Stade Rennais, la tentative de Bourigeaud ne trouve pas preneur. Le cuir revient dans les pieds de Santamaria, sa frappe est trop croisée.

17:16 - Marseille domine ce premier quart d'heure Domination totale des hommes de Jorge Sampaoli dans ce Marseille - Rennes, les actions chaudes se succèdent et l'intensité défensive est au rendez-vous.

17:16 - La déviation de Payet ! Encore une action chaude des Marseillais, intenables dans ce début de rencontre. Le centre de Ünder est dévié du bout du pied par Payet, ça passe à quelques centimètres de faire mouche.

17:15 - Le loupé de Balerdi ! Excellent coup franc brossé de Ünder, le cuir arrive sur la tête de Belardi qui se loupe totalement devant le but de Gomis. Heureusement pour lui, il est finalement signalé en position dehors jeu.

17:12 - Dieng butte sur Gomis ! Quel contre éclair des Marseillais ! En trois passes, l'OM se crée une opportunité. Guendouzi trouve Payet qui lance Dieng en profondeur, l'attaquant marseillais accélère mais a frappe manque de conviction, arrêt de Gomis.

17:12 - Centre en retrait de Ünder Nouveau contre rapide, Ünder déborde côté droit et centre en retrait. Mais aucun Marseillais dans la surface ne peut reprendre le cuir au point de penalty.

17:09 - La frappe de Gueye ! Ça commence fort côté marseillais. Après une longue phase de possession de l'OM, Gueye tente sa chance de loin. C'est repoussé en corner par Gomis. Le corner de Payer est proche de faire mouche mais Dieng était trop court.

17:07 - Marseille veut continuer sa série C'est parti pour cette rencontre entre Marseille et Rennes. L'OM veut continuer sur sa série et signer une troisième victoires consécutive et ainsi rester dans les premières place au classement. Rennes veut renouer avec la victoire après deux défaites en championnat.

17:05 - ⏱️ Coup d'envoi entre l'Olympique Marseille et le Stade Rennais ! Le coup d’envoi de ce match entre l'Olympique Marseille et le Stade Rennais vient d’être donné par Willy Delajod, au Orange Vélodrome.

16:57 - Les joueurs font leur entrée sur la pelouse Les 22 artistes font leur entrée sur la pelouse du Vélodrome. Ce choc de la 6e journée de Ligue 1 entre Marseille et Rennes va débuter dans quelques minutes.

16:53 - Avantage statistique pour Marseille Marseille et Rennes se sont affrontés à 48 reprises en Ligue 1: l'OM s'est imposé à 20 reprises, contre 13 victoires pours le Stade Rennais et 15 matches nuls. À noter également que Rennes n'a remporté que 2 des 10 derniers matches entre les deux équipes. Qui prendra l'ascendant lors de cette 49e confrontation ?

16:50 - Gomis et Ugochukwu titulaires Bruno Génésio a fait son choix. Pour occuper le poste de gardien de but cet après-midi sur la pelouse du Vélodrome, il a finalement choisi Gomis et non Salin qui avait débuté la rencontre face aux Spurs de Tottenham. En attaque, le coach rennais a décidé de titulariser le jeune Ugochukwu, 17 ans.

16:45 - Payet et Lopez sont bien là ! Alors que le doute planait sur la composition de l'Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli a bien récupéré son milieu de terrain, Dimitri Payet, titularisé dans un 3-4-3. Dans les cages phocéennes, c'est bien Pau Lopez qui a une nouvelle fois été préféré à Steve Mandanda.

16:38 - L'état de forme des deux équipes Après avoir signé un premier match nul pour leur entrée en lice sur la scène européenne, Marseille et Rennes se retrouvent sur la scène nationale. Au classement, les hommes de Jorge Sampaoli sont quatrièmes et restent sur deux victoires consécutives : (2-0) face à Monaco et (3-1) face à Saint-Etienne. En face, la bande à Bruno Génésio se trouve à la 12e place et s’est inclinée lors de ses deux dernières rencontres de championnat : (2-0) face à Reims et (2-0) face à Angers.

16:31 - Disparition de René Malleville L’Olympique de Marseille a perdu ce dimanche l’un de ses plus fidèles supporters. Le charismatique et attachant René Malleville s’est éteint à l’âge de 73 ans des suites d’un cancer du pancréas et du foie, a annoncé son entourage. Une bien triste nouvelle qui a évidemment fait réagir le club de cœur de “Néné” : L’Olympique de Marseille tient à présenter ses plus sincères condoléances à ses proches ainsi qu'à sa famille", a partagé l'OM sur ses réseaux sociaux. ???????????????? ???????????????? ????????'???????? ???????????????????????????????????? ✨



C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de ????????????????́ ????????????????????????????????????????.



L’Olympique de Marseille tient à présenter ses plus sincères condoléances à ses proches ainsi qu'à sa famille???????? pic.twitter.com/m3N4rPbjXi — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 19, 2021

16:24 - Les cotes de la rencontre Les cotes sont belles dans cette rencontre entre Marseille et Rennes. La cote de la victoire des hommes de Jorge Sampaoli est à 1.94. Une cote plutôt élevée quand on sait que les Marseillais sont 4e au classement tandis que les Rennais sont seulement 12e. La cote de la victoire du Stade Rennais est quant à elle à 4.20. Pour les amateurs de match nul, la cote d’une égalité entre les deux formations est à 3.62. Faites vos jeux !

16:18 - Les compos officielles Ça y est, on connaît l’identité des 22 artistes qui débuteront cette rencontre de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais. Découvrez les deux compositions d’équipe officielles composées par Jorge Sampaolo et Bruno Génésio. Le XI de l’Olympique de Marseille : Pau Lopez - Saliba, Balerdi, Peres - Lirola, Gueye, Guendouzi - Under, Payet, Konrad - Dieng. ⚔️ ???????? ???????? ???????????????????????? #OMSRFC ⚔️



Les 11 Olympiens choisis par ???????????????????? ???????????????????????????????? pour débuter la rencontre ????



???? ???????????????????? ????'???????? ???? pic.twitter.com/cYSOMklXFA — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 19, 2021 Le XI du Stade Rennais : Gomis - Traoré (c), Badé, Aguerd, Meling - Bourigeaud, Santamaria, Ugochukwu, Tait - Laborde, Guirassy. [#OMSRFC]



Découvrez la composition des Rouge et Noir ????

---#AllezRennes#ToutDonner ????????⚫ pic.twitter.com/Uk3S5RMYTo — Stade Rennais F.C. (@staderennais) September 19, 2021

16:13 - Suivre Marseille - Rennes en streaming Même chanson pour la diffusion de Marseille - Rennes en streaming. Aucune streaming légal et gratuit ne diffusera cette rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais. Pour suivre ce match en streaming, vous devrez vous abonner à Canal + Sport via la plateforme Canal.

16:08 - Sur quelle chaîne voir Marseille - Rennes ? Cette rencontre comptant pour la 6e journée de Ligue 1 n’est diffusée sur aucune chaîne en clair. Pour regarder ce match, il faudra vous tourner vers la chaîne cryptée Canal + Sport qui diffusera cette opposition en direct et en exclusivité à partir de 17h00.