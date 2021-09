"PSG - Lyon : pronostic, chaîne TV, composition… Tout savoir du match de foot"

PSG - LYON. Le choc de la 6ème journée de Ligue 1 oppose le Paris-SG à l'OL, ce dimanche 19 septembre 201, au Parc des Princes. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match en direct ? Découvrez aussi la compo probable des deux équipes.

Le PSG aborde le choc avec Lyon, ce dimanche, avec une double ambition : poursuivre son sans faute en championnat (cinq victoires en cinq matchs) et faire oublier sa prestation décevante de mercredi dernier en Ligue des champions (1-1 à Bruges). Néanmoins la tâche du club parisien ne s'annonce pas aisée puisque l'OL, 7e du classement avant le week-end, a engrangé de la confiance cette semaine en allant s'imposer sur la pelouse des Glasgow Rangers en Europa League (0-2) et tentera de rééditer la même performance que l'an passé, lorsqu'il était venu s'imposer (0-1) sur la pelouse du Parc des Princes. Néanmoins, ce sont les hommes de Mauricio Pochettino qui partent logiquement favoris avant la rencontre : leur cote de victoire ressort à moins de 1,50 euro, pour 1 euro de mise, celle du résultat nul autour de 5,50 euros et celle du succès lyonnais à plus de 8 euros.

L'horaire choisi pour ce match de la 6e journée de Ligue 1 entre le Paris-SG et l'OL est assez classique : le coup d'envoi sera donné à 21h, ce dimanche 19 septembre 2021, depuis le Parc des Princes, par Clément Turpin, l'arbitre de la rencontre.

La composition de départ du Paris Saint-Germain devrait à nouveau évoluer pour ce choc face à l'OL puisque Kylian Mbappé, touché au pied, devrait manquer à l'appel, tandis que Angel Di Maria et Idrissa Gueye, suspendus en C1, pourraient retrouver une place de titulaire. Sergio Ramos et Marco Marco Verratti sont, eux, toujours indisponibles. La compo probable du PSG : Navas - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes - Herrera, Gueye, Wijnaldum - Di Maria, Messi, Neymar. Du côté lyonnais, Damien Da Silva est de retour de suspension mais Reine-Adélaïde, Kadewere, Dubois, Dembélé et Thiago Mendes devraient à nouveau manquer à l'appel. La compo probable de Lyon : Lopes - Gusto, Da Silva (ou Boateng), Denayer, Emerson - Guimaraes, Paqueta ou Caqueret - Shaqiri ou Paqueta, Aouar, Toko Ekambi - Slimani.

Aucune chaîne en clair ne proposera la diffusion de ce PSG - Lyon puisque le match est programmé sur Amazon Prime Video, via sa chaîne "le Pass Ligue 1", disponible sur abonnement payant, via la box de votre téléviseur.

Une retransmission en streaming de ce match de Ligue 1 entre le Paris-SG et l'OL est donc accessible, sur le site de Prime Video (accès payant). Il vous fat souscrire à l'abonnement Amazon Prime (4,99 euros par mois) puis au Pass Ligue 1 (12,99 euros par mois).

Notez également que nous vous proposerons de vivre ce match PSG - Lyon en direct commenté ce soir, avec l'évolution du score et le descriptif des meilleures actions en live, puis un large résumé de cette rencontre de clôture de la 6e journée de la Ligue 1 de foot.