"Metz - PSG : Paris arrache encore la victoire, le résumé du match"

Trois jours après son succès obtenu à la dernière seconde face à l'OL au Parc des Princes grâce à un but à la dernière seconde de Mauro Icardi (2-1), le PSG, même privé de Lionel Messi, espérait certainement vivre un match plus tranquille sur la pelouse de la lanterne rouge de L1, le FC Metz, pour le compte de la 7e journée. C'est fut pourtant exactement le même scénario que face à Lyon qu'a vécu le club parisien au stade Saint-Symphorien. Après avoir pris l'avantage grâce à Achraf Hakimi dès la 5e minute de jeu, Paris a gâché plusieurs occasions de se mettre à l'abri durant la première demi-heure, dominée de la tête et des épaules. Puis le FC Metz est sorti de son camp et a alors réussi à égaliser sur l'une de ses seules occasions, grâce à Kouyaté sur un corner (39e). En deuxième période, les Parisiens n'arrivent pas à se montrer plus dangereux que ça et les Messins se chargent alors de couper le rythme du match, au fil des minutes. Tout se joue encore dans le temps additionnel. Le capitaine messin, Bronn, est exclu pour un deuxième carton jaune après avoir voulu gagner du temps (90e+1). Les esprits s'échauffent mais cela n'empêche pas Hakimi de marquer à la dernière seconde, d'une belle frappe du gauche (90e+5), pour offrir un 7e succès en fin de match au PSG.

23:07 - Metz-Udol: "On fait des bêtises"

Mathieu Udol était déçu au micro de Canal+ Décalé après cette défaite à la dernière minute contre le PSG (1-2): "C'est des choses qu'on ne doit pas faire, il reste trois minutes... On a juste à rester concentrés et je pense qu'on tenait ce match nul mais on fait des bêtises, on prend un rouge... Contre ces équipes, il faut rester concentrer jusqu'au bout. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé avec Oukidja, mais on ne doit pas en arriver là. On se met dedans alors qu'il reste trois minutes, c'est des choses à ne pas faire. On est restés bien en bloc, on a concédé peu d'occasions et on aurait pu peut-être marquer un deuxième but. Mais on se devait de tenir ce match nul."