"Metz - PSG : horaire, chaîne TV, compo… Tout savoir du match de foot"

METZ - PSG. Le Paris-SG se déplace sur la pelouse du FC Metz, ce mercredi 22 septembre 2021, pour le compte de la 7e journée de Ligue 1. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ? Découvrez aussi la composition probable des équipes, sans Lionel Messi, blessé.

Auteur d'un sans faute depuis le début de cette édition 2021-2022 de la Ligue 1 de football, le PSG espère enchaîner un septième succès consécutif, ce mercredi, sur la pelouse d'un FC Metz qui occupe pour l'heure la 20e et dernière place du classement et qui sort d'un douloureux derby face à Strasbourg (défaite 3-0). "On reçoit Paris dans une période difficile, ça fait partie du jeu, a observé hier Frédéric Antonetti, l'entraîneur de la formation lorraine, avant de s'attarder sur l'aubaine que représente ce genre de rencontre pour ses joueurs : "On se mesure à ce qui se fait de mieux au monde. Pas en France, au monde ! Vous avez, en face de vous, des joueurs qui sont peut-être des futurs Ballons d'Or, qui ont gagné la Coupe d'Europe. On est en première division pour jouer ce genre de match". Le Paris Saint-Germain sera toutefois privé de Lionel Messi, touché au genou gauche.

Notez bien l'horaire du coup d'envoi de ce match de la 7e journée de Ligue 1 entre le FC Metz et le Paris-SG : il sera donné à 21h, ce mercredi 22 septembre 2021, depuis le stade Saint-Symphorien, par Jérémie Pignard l'arbitre de la rencontre.

Du côté messin, Frédéric Antonetti devrait organiser sa composition de départ en 5-3-2. La compo probable du FC Metz : Oukidja - Centonze, Bronn, Kouyaté, Udol, Delaine - Maïga, Pajot, Sarr - De Préville, Niane. Dans le camp parisien, Mauricio Pochettino, qui sera donc privé de Lionel Messi, pourrait à associer Mauro Icardi à Angel Di Maria, Neymar et Kylian Mbappé en attaque. La compo probable du PSG : Donnarumma ou Navas - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe ou Diallo, Nuno Mendes - Gueye, Wijnaldum - Di Maria, Neymar, Mbappé - Icardi.

Aucune diffusion en clair n'est prévue à la TV, mercredi soir, à l'occasion de ce Metz - PSG. Pour suivre le match en direct à la télévision, il faudra en effet se tourner Canal+ Décalé, la seule chaîne à proposer, en France, la retransmission de la rencontre en live.

Vous préférez regarder le match en streaming ? Sachez que pour suivre entre le FC Metz et le Paris-SG sur Internet, il vous faut également posséder un abonnement puisque seule la plateforme mycanal, propose ce type de diffusion en ligne.

Ce match Metz - PSG sera également à vivre en direct commenté sur notre site (rendez-vous sur cette page), avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions en live puis, au coup de sifflet final, le résumé de la rencontre et les premières réactions.