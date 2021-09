"Saint-Etienne - Nice : l'AS Saint-Etienne sombre, le résumé"

18:52 - ⌛ Les Stéphanois surclassés à Saint Etienne (0-3)

L'AS Saint-Etienne a dominé de manière stérile. Au terme de ce match, la possession de balle s’établit en effet indiscutablement en sa faveur (60%-40%) mais c’est l'OGC Nice qui s’est procuré le plus d’opportunités avec 9 tirs cadrés contre 6 tirs cadrés pour AS Saint-Etienne, et qui s’impose finalement sur le score de 0-3.