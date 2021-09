"Lyon - Lorient : le FC Lorient n'a pas fait la différence, le résumé du match"

22:57 - ⌛ Lyon et Lorient n'ont pas réussi à se départager (1-1)

Le duel a été serré entre l'Olympique Lyonnais et le FC Lorient et chaque équipe a tour à tour démontré sa supériorité sans parvenir à à prendre un avantage définitif à la marque (1-1). Ainsi, l'Olympique Lyonnais a affiché un taux de possession de balle supérieur (51% - 49%) mais c’est en revanche son adversaire qui a réussi le plus de tirs cadrés (6 contre 2).