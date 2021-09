"PSG - Montpellier : Paris sans trembler, le résumé du match"

PSG - MONTPELLIER. Le Paris Saint-Germain s'est imposé contre Montpellier sur le score de 2 buts à 0, samedi soir lors de la 8e journée de Ligue 1 au Parc des Princes, et signe une 8e victoire en 8 matchs en L1. Gueye et Draxler sont les deux buteurs parisiens. Découvrez le résumé du match.

23:18 - Le résumé du match: Paris assure avant la C1 Après ses deux victoires acquises dans le temps additionnel face à Lyon (2-1) et à Metz (1-2), le PSG espérait enchaîner une 8e victoire de rang en Ligue 1 face à Montpellier ce samedi, avec à l'esprit la réception capitale de Manchester City en Ligue des champions, mardi. Sans se montrer brillants, les Parisiens ont assuré cette fois un succès sans se faire peur face à des Montpelliérains loin d'être ridicules sur la pelouse du Parc des Princes (2-0). Ambitieux dans le jeu et volontaires, comme d'habitude, les joueurs d'Olivier Dall'Oglio ont manqué de physique et de talent offensif pour venir surprendre les hommes de Mauricio Pochettino. Téji Savanier a touché le poteau (45e) mais ce fut trop peu pour inquiéter Keylor Navas. Côté parisien, Neymar et Mbappé étaient loin de leur meilleur niveau et n'ont pas su faire la différence. C'est Idrissa Gueye qui a donné l'avantage au PSG d'une frappe superbe (1-0, 14e) avant que Julian Draxler ne double la mise (2-0, 89e), 19 secondes après son entrée en jeu sur la pelouse. Le PSG, toujours premier, enchaîne donc une huitième victoire de rang en Ligue 1 et attend maintenant Pep Guardiola et ses hommes, qui restent eux sur une victoire probante à Chelsea ce samedi (0-1) en Premier League. Montpellier glisse à la 11e place.

23:08 - PSG-Diallo: "On est sur la bonne voie" Le défenseur du Paris Saint-Germain Abdou Diallo s'est lui aussi arrêté au micro de Canal+ Décalé pour s'exprimer sur la prestation parisienne face à Montpellier (2-0): "Ca va prendre du temps. On n'a pas été convaincus par le contenu de nos derniers matchs mais on avance, on grandit en tant qu'équipe. On commence à être beaucoup plus solides, beaucoup plus en bloc donc je pense que ça va venir, on est sur la bonne voie. On ressent l'envie de bien faire ensemble, on ne peut rien reprocher à nos attaquants sur le plan défensif, c'est un très bon point. Il faut être exigeant."

23:03 - MHSC-Ferri: "Une belle prestation" Le milieu de terrain de Montpellier, Jordan Ferri, s'est arrêté au micro de Canal+ Décalé au coup de sifflet final de ce match entre le PSG et Montpellier: "On a eu pas mal de maîtrise, surtout en première mi-temps. On a bien réussi à contourner leur bloc mais il nous a manqué un peu de profondeur et un peu de justesse dans le dernier geste. En deuxième, on a baissé un petit peu mais on s'est créé des opportunités. Je pense qu'on a fait une belle prestation, on monte en puissance et à nous de continuer pour aller de l'avant dans ce championnat. On a gardé un bloc compact, on a été équilibré. Il faut continuer à travailler, j'espère que ça va payer par la suite."

22:56 - 8 sur 8 pour le PSG ! Le Paris Saint-Germain a signé une huitième victoire en huit journées de Ligue 1 ce soir face à Montpellier (2-0), grâce à des buts de Draxler et Gueye. Le PSG occupe logiquement la tête du classement, avec provisoirement dix points d'avance sur l'OM, 2e mais qui compte deux matches en moins. Nice complète le podium. De son côté, Montpellier glisse à la 11e place avec cette troisième défaite de la saison.

22:50 - ⌛ le Paris Saint-Germain s'impose à domicile (2-0) L’avantage final au score (2-0) du Paris Saint-Germain est plutôt logique au regard des stats disponibles à l’issue de cette rencontre. Les Parisiens ont en effet un léger ascendant en termes de possession de balle mais se sont aussi et surtout montrés plus menaçants en cadrant davantage de tirs (6 tirs contre 4 pour Montpellier HSC).

22:47 - PSG: Herrera remplacé Mauricio Pochettino effectue un nouveau changement à l'orée du temps additionnel. Ander Herrera est remplacé par Rafinha, pour les deux minutes de temps additionnel accordées par M. Gautier ce soir en seconde période.

22:46 - Draxler fait le break pour Paris ! A peine entré, Julian Draxler fait le break pour le PSG dans cette fin de match ! Bien décalé à droite par Neymar après une belle offensive parisienne à gauche, l'Allemand trompe Omlin d'une frappe puissante que le Suisse ne peut que freiner. 2-0 pour le PSG !

22:45 - ⚽ le Paris Saint-Germain fait le break par Julian Draxler (2-0) ! Julian Draxler inscrit un deuxième but pour le Paris Saint-Germain, qui double donc la mise à la 88e minute dans cette 2e mi-temps, au Parc des Princes. Les Montpelliérains sont désormais contraints de réagir et vite !

22:45 - PSG: Icardi et Draxler entrent Mauricio Pochettino effectue deux nouveaux changements dans cette fin de match. Julian Draxler et Mauro Icardi remplacement respectivement Angel Di Maria et Kylian Mbappé. Du côté de Montpellier, Gioacchini remplace Chotard.

22:41 - Savanier manque son coup franc Téji Savanier gâche un coup franc excentré intéressant pour Montpellier en envoyant le ballon directement dans les gants de Keylor Navas. Le capitaine du MHSC n'est pas en réussite ce soir sur coup de pied arrêté.

22:38 - PSG: Gueye cède sa place Unique buteur du match pour l'instant et auteur d'une belle prestation ce soir, Idrissa Gueye cède sa place à Georginio Wijnaldum pour les dix dernières minutes.

22:36 - Montpellier: Dall'Oglio fait trois changements Olivier Dall'Oglio décide de faire trois changements d'un coup du côté de Montpellier. Léo Leroy, Béni Makouana, Elye Wahi remplacent respectivement Jordan Ferri, Florent Mollet et Stephy Mavididi.

22:33 - Mbappé trop court Sur l'aile gauche, Neymar parvient à faire la différence et à centrer dans l'axe pour Kylian Mbappé mais c'est un tout petit peu trop fort et Kylian Mbappé est trop court pour reprendre.

22:30 - Germain de la tête ! Sur un centre venu de la gauche de Florent Mollet, Valère Germain devance Kimpembe de la tête mais c'est dans les bras de Keylor Navas, bien placé sur ce coup-là.

22:29 - Neymar juste à côté ! Nouvelle occasion franche pour le PSG ! D'une subtile louche, Herrera trouve Neymar dans la surface adverse. Il surprend tout le monde en contrôlant au lieu de tirer du droit et enchaîne du gauche mais le ballon fuit le cadre !

22:27 - 20 minutes à jouer encore Il reste une vingtaine de minutes à jouer dans cette rencontre entre le PSG et Montpellier. Mauricio Pochettino n'a encore pas effectué de changement, alors qu'il en reste 4 pour Olivier Dall'Oglio.

22:24 - Mbappé ne redresse pas assez le ballon ! Hakimi récupère un ballon dans le camp adverse et parvient ensuite à servir Mbappé dans le dos de la défense. L'attaquant parisien devance Omlin mais s'excentre sur son contrôle pour éviter le gardien du MHSC et il n'arrive pas à redresser assez sa frappe pour marquer !

22:21 - Le jeu reprend à Paris Kylian Mbappé reprend sa place en grimaçant et le jeu reprend entre le PSG et Montpellier. M. Gautier confirme qu'il n'y a pas de faute de la part d'Estève et donc pas de penalty pour Paris.

22:19 - Mbappé reste au sol Kylian Mbappé est touché après un tacle d'Estève dans la surface sur un centre venu de la gauche, de la part de Diallo. L'attaquant du PSG s'écroule dans la surface et reste au sol, mais M. Gautier ne signale rien.

22:18 - Navas détourne devant Mavididi Pour la première fois du match, Mavididi arrive à à repiquer vers l'intérieur depuis l'aile gauche et enroule une frappe puissante. Vigilant, Keylor Navas se couche et détourne ce ballon.

22:15 - Omlin sauve Montpellier ! Sur un contre en faveur du PSG, Hakimi sert Mbappé qui veut lui prolonger à gauche pour Neymar. Cozza intercepte mais est proche de marquer contre son camp en détournant ce ballon. Heureusement pour lui et pour Montpellier, Omlin revient sur ses appuis et détourne !

22:14 - Gueye tente sa chance ! Idrissa Gueye tout près du doublé ! Le milieu de terrain parisien déclenche une frappe puissante, cette fois du pied droit, à l'entrée de la surface mais cette fois Omlin détourne et capte le ballon en deux temps, juste avant Mbappé qui traînait dans le coin...

22:11 - Mbappé peu en réussite A l'image de Neymar, Kylian Mbappé n'est pour le moment pas non plus dans un grand soir sur le plan personnel. Il manque de justesse dans ses remises, ses contrôles et ses dribbles.

22:08 - Belle sortie d'Omlin Sur un long ballon en profondeur dans le dos de la défense du MHSC pour Angel Di Maria, Jonas Omlin vient soulager ses coéquipiers en sortant hors de la surface pour dégager de la tête.