"PSG - Montpellier : pronostic, diffusion TV, compo… Les infos du match de foot"

PSG - MONTPELLIER. Le Paris-SG reçoit le MHSC, ce samedi 25 septembre 2021, pour le compte de la 8e journée de Ligue 1. A quelle heure et sur quelle chaîne voir le match à la TV et en streaming ? Découvrez aussi la composition probable de chaque équipe.

Auteur d'un sans-faute depuis le début du championnat, le PSG accueille Montpellier, ce samedi, avec bien sûr l'intention de poursuivre sa série de victoires et de conforter sa première place au classement mais aussi avec l'ambition de préparer au mieux le choc de mardi prochain face à Manchester City, en Ligue des champions. Le défi parisien sera donc de concilier ses deux objectifs et donc, peut-être de faire souffler certains cadres en vue de l'échéance européenne, qui s'annonce décisive pour la suite de la saison parisienne. Mauricio Pochettino, l'entraîneur parisien, se méfie d'ailleurs de l'adversaire du jour. "Montpellier a perdu au mercato Delort et Laborde, deux des joueurs les plus importants de leur effectif, qui ont marqué beaucoup de buts, l'entraîneur a également changé, mais d'autres joueurs se sont installés et c'est une équipe dangereuse dans les transitions et pas uniquement. Elle construit bien son jeu". Reste que le Paris-SG part assez nettement avec la faveur des pronostics face à une formation héraultaise qui pointe à la 10e place avec un bilan parfaitement équilibré de 2 victoires, 3 nuls et 2 défaites. La cote d'une victoire parisienne ressort ainsi à moins de 1,30 euro, pour 1 euro de mise, tandis que celle du résulta nul se situe à plus de 7 euros et celle du succès montpelliérain autour de 12 euros.

Notez bien l'horaire du coup d'envoi de ce match de la 8e journée de Ligue 1 entre le Paris-SG et le Montpellier-Hérault : il sera donné à 21h, ce samedi 25 septembre 2021, depuis le Parc des Princes, par Antony Gautier, l'arbitre de la rencontre.

Une nouvelle fois privé de Lionel Messi, dont la blessure au genou évolue bien mais pour lequel aucun risque ne sera pris en vue du match de mardi en Ligue des champions, Mauricio Pochettino pourrait en revanche compter sur le retour dans le groupe de Juan Bernat et Marco Verratti, même si ces deux joueurs ne devraient vraisemblablement pas être titulaires. La compo probable du PSG - Donnarumma - Hakimi, Kehrer, Kimpembe, Diallo - Gueye, Paredes, Herrera - Di Maria, Icardi, Draxler. Dans le camp héraultais, Olivier Dall'Oglio devrait organiser sa composition de départ en 4-2-3-1. La compo probable de Montpellier : Omlin - Souquet, Thuler, Cozza, Ristic - Ferri ou Leroy, Chotard - Mollet, Savanier, Mavdidi - Germain.

Aucune diffusion en clair n'est prévue à la TV, samedi soir, à l'occasion de ce PSG - Montpellier. Pour suivre le match en direct à la télévision, il faudra en effet se tourner Canal+ Décalé, la seule chaîne à proposer, en France, la retransmission de la rencontre en live.

Vous préférez regarder le match en streaming ? Sachez que pour suivre PSG - Montpellier sur Internet, il vous faut également posséder un abonnement puisque seule la plateforme mycanal, propose ce type de diffusion en ligne.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Ce match entre le Paris-SG et le MHSC sera également à suivre en direct commenté sur notre site (rendez-vous sur cette page), avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions en live. Découvrez aussi, au coup de sifflet final, le résumé de la rencontre et les premières réactions.