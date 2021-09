"PSG - Montpellier : suivez le match en direct !"

PSG - MONTPELLIER. Score et buts en live, résultat, résumé... Vivez le match en direct entre le Paris Saint-Germain et Montpellier, ce samedi soir, pour le compte de la 8e journée de Ligue 1.

PSG - Montpellier en direct

20:57 - Les joueurs pénètrent sur la pelouse Les joueurs du Paris Saint-Germain et de Montpellier pénètrent sur la pelouse du Parc des Princes ! Le coup d'envoi sera donné dans quelques instants par M. Gautier.

20:54 - Montpellier espère créer la surprise Depuis le début de la saison, Montpellier a su s’imposer contre des adversaires à sa portée (Saint-Etienne et Lorient). Mais face à Marseille (défaite 3-2) et Lille (défaite 2-1), l’équipe d’Olivier Dall’Oglio a prouvé qu’elle pouvait tenir tête à n’importe quelle formation du championnat. Le MHSC a marqué 15 buts après sept matchs de Ligue 1 cette saison, leur plus haut total à ce stade de la compétition, à égalité avec 1998/99 (8e à la fin) et 2011/12 (champions). Mais ils ont aussi encaissé 13 buts en L1 en 2021/22, ne faisant pire qu'une seule fois à ce stade en 1998/99 (14).

20:46 - L'histoire penche en faveur du PSG Le Paris Saint-Germain et Montpellier ont disputé 48 matches en Ligue depuis la saison 1993/1994. La balance penche en faveur du club parisien, avec 19 victoires pour 10 matches nuls et 10 défaites. La dernière victoire du MHSC au Parc des Princes remonte à la 38e journée de la saison 2010/2011, avec un succès 3-1. Depuis, le PSG reste sur 11 matches sans défaite face à Montpellier à domicile, dont cinq succès sur les cinq derniers matches. Sur les quatre derniers matches, Paris a marqué 18 buts face au MHSC, pour un seul but encaissé...

20:32 - Mamadou Sakho ne jouera pas ce soir Formé au PSG, Mamadou Sakho ne connaîtra pas la joie d'affronter son ancienne équipe au Parc des Princes ce soir. Le défenseur central du Montpellier HSC est trop juste physiquement et ne figure pas dans le groupe retenu par son entraîneur, Olivier Dall'Oglio. Mais il a fait le voyage avec ses coéquipiers pour ce match face au PSG, avec qui il a disputé 201 matchs entre 2007 et 2013, avant son départ à Liverpool.

20:24 - MHSC: Dall'Oglio mise sur à une défense à 4 Olivier Dall'Oglio, l'entraîneur de Montpellier, a décidé de garder son système habituel avec quatre défenseurs et non cinq, alors qu'il aurait pu être tenté de renforcer son assise défensive. Arnaud Souquet fait les frais de ce choix tactique et débute sur le banc. Florent Mollet est titulaire au milieu du terrain, en compagnie de Savanier, Ferri et Chotard. Germain et Mavididi sont également titulaires. Le onze de départ de Montpellier: Omlin - Sambia, Thuler, Estève, Ristic - Ferri, Chotard - Mollet, Savanier, Mavididi - Germain. La compo présentée par @up2it_



20:16 - PSG: Icardi de retour sur le banc En l'absence de Lionel Messi, Mauricio Pochettino a choisi de revenir à un 4-3-3, après l'expérience mitigée du 4-4-2 losange à Metz. Angel Di Maria et Neymar entourent Kylian Mbappé devant. Au milieu, Paredes, Gueye et Herrera sont de retour après avoir commencé sur le banc mercredi en Moselle. Abdou Diallo est titulaire sur le flanc gauche de la défense à la place de Nuno Mendes. Dans le but, Navas est encore préféré à Donnarumma. Le onze de départ du PSG: K. Navas - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Gueye, Paredes, Herrera - Di Maria, Mbappé, Neymar. Le 1⃣1⃣ de départ parisien ! ⚡️????????#PSGMHSC pic.twitter.com/QQ5w2gXp9A — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 25, 2021

20:08 - En pensant à Manchester City Après ses deux victoires acquises dans le temps additionnel face à Lyon (2-1) et à Metz (1-2), le PSG espère enchaîner une 8e victoire de rang en Ligue 1 face à Montpellier ce samedi, avec à l'esprit la réception capitale de Manchester City en Ligue des champions, mardi. Ce sera sans Lionel Messi ni Marco Verratti, même si ces deux joueurs devraient être remis pour la venue de l'équipe de Pep Guardiola. Montpellier, emmené par Téji Savanier, espère profiter de ces absences pour être la première équipe de la saison à prendre des points face aux joueurs de Mauricio Pochettino.