Clermont - Monaco : l'AS Monaco fait le job (1 - 3), le résumé de la rencontre

Clermont Foot 1 : 3 Bayo, Mohamed 7’ - Clermont Foot Ben Yedder, Wissam 26’ - AS Monaco Volland, Kevin 48’ - AS Monaco Diop, Sofiane 90’ - AS Monaco AS Monaco Sommaire Score de Clermont - Monaco Stats de Clermont - Monaco Clermont - Monaco en...